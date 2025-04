Los audios de Jéssica Rodríguez que demuestran que no trabajaba en las empresas que la contrataban: "No sé qué cojones tengo que poner"

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, mostró su indignación en unos audios por tener que fichar en los puestos de trabajo a los que debía acudir según los contratos que tenía en TRAGSATEC y en INECO. "Resulta que la ficha también hay que cambiarla de nombre cada día", relataba la expareja de Ábalos. "Me parece tan absurdo lo que hace esta gente...", añadía, mostrando su indignación por tener que someterse a un control de asistencia.

Estos audios, a los que ha tenido acceso laSexta y que forman parte de los anexos al informe de la UCO en la investigación del 'caso Koldo', Jéssica confirmaba que no acudía a los centros físicos de trabajo en las dos empresas dependientes del Ministerio de Transportes en las que fue contratada. Además, reconocía no tener "ni puta idea de lo que se hacía allí o de lo que no".

"Vale, no entiendo por qué. De todas maneras, la he contestado diciéndole que no entendía lo que me estaba diciendo", añade. "Y es que resulta, que es que la ficha, también hay que cambiarla de nombre cada día. O sea, es que me parece tan absurdo lo que hace esta gente, de verdad. Lo que me está diciendo ella es que, claro, yo en la ficha tengo que es la del día 25 y claro ya no es día 25. Pero tampoco me ha dicho que tengo que poner... el número del código del proyecto, mi nombre y cambiar la fecha cada día. O sea, me parece algo tan absurdo... Que ya sé qué es lo que se supone que es el problema", prosigue Jéssica.

El Supremo ve "indicios de criminalidad" en la contratación

El juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido remitir el testimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para que valore si debe imputarla por la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en las empresas públicas TRAGSATEC y en INECO.

Según el magistrado, existen indicios bastantes para considerar que Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación" en la "posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente" por Ábalos, que "habría contado para ello con la relevante participación" de Koldo García, sin que Jéssica, "durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna".

En este sentido, el juez considera "particularmente reveladoras" las comunicaciones entre Pardo de Vera y Koldo sobre este asunto, recogidas en el informe de la UCO.