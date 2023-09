Con 1.205 penas a violadores y pederastas ya rebajadas, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha reconocido este sábado que la ley del 'solo sí es sí' tenía un "error garrafal". Montero ha admitido el error, pero no hay autocrítica porque, según ella, la culpa fue del Ministerio de Justicia del PSOE.

"Cuando empezó la reacción machista y la ofensiva de los sectores más reaccionarios del Estado contra la ley del 'solo sí es sí' hubiese sido mucho más fácil decir, 'miren, sí la ley tiene un error'. Un error garrafal que como todo el mundo sabe ha cometido el Ministerio de Justicia que es del Partido Socialista", ha proclamado.

Eso dice Irene Montero ahora porque cuando se aprobó la ley estrella de su ministerio, aseguró en el Congreso de los Diputados que no se iba a producir ni una sola rebaja de pena a violadores o pederastas. Además, sostuvo que eso era propaganda machista. "No cabe la revisión de penas y es clara la jurisprudencia en torno a esto... Todavía no se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer. Es propaganda machista", defendía la ministra.

Pero hubo rebajas y solo unos días después de esas declaraciones. Y, entonces, Montero cambió su discurso y los culpables pasaron a ser los juecespor no saber interpretar la ley. "Lo que está ocurriendo es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley"., explicó la ministra. Además, consideró que los jueces están aplicando la ley "erróneamente o de forma defectuosa" por "los estereotipos y el machismo".

Pues hubo muchos jueces que "no cumplieron con la ley". Al final, hubo que modificarla para frenar la sangría de rebajas, pero aun así Irene Montero siguió defendiendo que la "ley estaba bien hecha". Hasta ahora. Esa ley que estaba "bien hecha", según la ministra, ahora resulta que tenía un "error garrafal" y ese error es del Ministerio de Justicia.