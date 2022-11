La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, no se aclara en lo referente a las revisiones a la baja de las condenas por la ley del 'Solo sí es sí'. "Yo no puedo hablar de errores judiciales sin que se haya pronunciado", ha afirmado en en una entrevista en 'El Diario', solo unas horas después de que declarase que había habido "errores judiciales claros en una aplicación precipitada". Poco después, se reafirmaba diciendo que no se está señalando a los verdaderos responsables: "Estamos viendo sentencias sorprendentes de las cuales en los medios no responsabilizan a quienes las dictan, sino al Gobierno".

Además, parece estar ajena a algunas declaraciones: "Yo no lo he oído, porque no lo han dicho, ni a la ministra ni a la secretaria de Estado ni a ninguna portavoz gubernamental generalizar y decir que todos los jueces son machistas", ha asegurado. Sin embargo, cierta generalización sí que hubo. Y es que Irene Montero declaró que "el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley".

En la misma línea, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género no da crédito a que Podemos llamara "fachas" a los jueces. "No creo que nadie haya dicho eso", ha apuntado. Sin embargo, lo cierto es que sí lo han dicho. Entre ellos, Sánchez Serna, secretario tercero de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Victoria Rosell defiende a la ministra y dice que solo se hizo eco de las advertencias de la ONU, que alerta de que en las condenas por violencia contra las mujeres todavía hay machismo por la cultura heteropatriarcal en sí. "Pero ese sistema no está solo asentado en el ordenamiento jurídico, sino en la ciudadanía", ha expresado en declaraciones a 'El Diario'.

Asimismo, Victoria Rosell ha sorprendido pidiendo a los medios que "no se hagan eco de las decisiones" que tomen los abogados porque, asegura, que es eso lo que provoca "alarma".