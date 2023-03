La popular red social china se enfrenta a tres grandes problemas. El primero de ellos se libra en Estados Unidos. Prohibir o no TikTok, es el debate en el país. La aplicación china podría tener las horas contadas. Los congresistas consideran que TikTok es una amenaza para su seguridad nacional. Sospechan que el Gobierno chino accede y usa los datos de millones de usuarios estadounidenses. Así que han sentado a su CEO en el banquillo. Cinco horas ha durado el interrogatorio. Cinco horas en las que el CEO de TikTok ha jurado y perjurado que la red social nada tiene que ver con el Gobierno chino y que no filtran datos al régimen de Xi Jinping. Los congresistas no se fían y piden que los datos de la app se gestionen al 100% en Estados Unidos.

De hecho, la aplicación ya está prohibida en los móviles institucionales de los funcionarios estadounidenses. Medida a la que se acaba de sumar el gobierno francés. Su ministro de telecomunicaciones prohibía TikTok en todos los móviles que el Estado da a sus funcionarios. También en Reino Unido, Nueva Zelanda o en el mismo Parlamento Europeo la app está prohibida para evitar cualquier injerencia china. Solo en Estados Unidos TikTok tiene más de 150 millones de usuarios y es ya una plataforma esencial para anunciantes. Solo este año, la publicidad en TikTok moverá allí unos 7.000 millones de dólares.

Pero ¿cómo funciona Tiktok? TikTok funciona como una red neuronal. El algoritmo de TikTok aprende de ti, del usuario. Tenemos que pensar en TikTok como una red social diferente al resto: es una plataforma de entretenimiento, no para conectar amigos como puede ser Facebook. Así que lo importante para TikTok es mostrarte lo que a te interesa personalmente. Para eso, la red neuronal de TikTok aprende qué videos son los mejores.

Para la red neuronal cuatro parámetros son los más importantes. El menos importante son los 'me gusta'. La gente puede darle al corazoncito a veces sin ver el video y el algoritmo lo sabe. En tercer lugar: comentarios. Son importantes, el algoritmo considera que si hay gente comentando es que ese contenido genera debate. En segunda posición: compartir. Porque no recomendarías un restaurante a tu amigo si no te ha gustado. Y lo más importante para el algoritmo: el tiempo que te quedas viendo un video. Si lo ves hasta el final, ahí la red neuronal sabe que es lo suficientemente bueno como para que alguien no pase al siguiente contenido.

Y ¿qué sabe TikTok de ti? Porque se lo has dicho tú. A veces sin saberlo. Esa es la política de privacidad de TikTok. Son como 15 folios. Y ahí están los datos que has permitido que TikTok se quede de ti. Primero, cuando te haces una cuenta, le dices tu fecha de nacimiento, tu dirección de correo electrónico y tu número de teléfono. Y por supuesto, todos los videos o fotos que publiques en la red social. TikTok también sabe qué modelo es tu móvil, el ritmo al que pulsas la pantalla y la IP desde donde te conectas a internet, o sea que sabe desde dónde estás usando TikTok . Y por supuesto, el algoritmo sabe todo el contenido que ves, cuánto tiempo lo ves, cómo interacciones con otros usuarios e incluso tu historial de búsqueda.

¿Hay temas más virales que otros? Sí. Los que mejor funcionan sin duda son los de comidas. La red neuronal sabe que te vas a quedar viendo cómo se prepara una receta o la buena pinta que tiene un plato. Después viene todo lo relacionado con el deporte, desde rutinas para entrenamientos, tutoriales de ejercicios...y lo tercero, la música. Hoy no se puede entender TikTok sin todos los videos de gente bailando o creando coreografías con una canción nueva.

Con la industria musical la app gana mucho dinero. TikTok tiene 1.051 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo. Es una ventana de oportunidad para las discográficas que quieren viralizar una canción nueva. Y eso, TikTok , lo cobra. Y después gana dinero porque en la plataforma puedes comprar. El 33% de los usuarios compraron algún producto en TikTok el año pasado. Traducción: más de 340 millones de personas compraron a través de TikTok .