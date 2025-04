Sin salario, pero con 370 millones: ¿cuánto cobra realmente el papa?

Junio de 2022, un día que él mismo definió como el momento en que sentía "que se acercaba el fin de su vida terrena", el papa Francisco firmó su testamento. En ese día, el pontífice, con serias dificultades de movilidad debido a sus problemas de rodilla, presidió la misa y apareció en el balcón de San Pedro, mientras en Estados Unidos ya se especulaba con su renuncia. Fue ese mismo día cuando, en un gesto de previsión, dejó constancia de su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor.

Poco después, y como muestran imágenes exclusivas de laSexta, se reservó el espacio para su tumba, la cual ha quedado bloqueada hasta hoy. ¿Quién pagará la tumba del papa? De acuerdo con su testamento, un benefactor anónimo se encargará de los gastos.

Pero surge una pregunta: ¿por qué no paga el papa su propia tumba? La respuesta radica en el hecho de que el papa, como todos los demás miembros del Vaticano, no tiene un salario. Si bien en Roma cualquier trabajador, desde una dependienta de tienda de recuerdos hasta un cardenal, recibe un salario, el papa no percibe ingresos directos. ¿Entonces, cómo vive?

A lo largo de sus 12 años de pontificado, el papa Francisco ha vivido con lo que tiene, sin grandes lujos ni necesidades materiales. Su sotana, como la de cualquier sacerdote, tiene lo justo para llevar lo necesario, y sus bolsillos rara vez se llenan de dinero. "Si necesitaba algo, lo pedía", dijo el difunto Santo Padre, y en efecto, el papa no gasta en cosas superfluas, ya que todo lo que necesita está a su disposición gracias a los recursos de la Santa Sede.

El papa Francisco es, en efecto, un monarca absoluto que no está sometido a ninguna fiscalización externa. Tiene acceso a fondos papales, que ascienden a unos 370 millones de euros, los cuales se destinan a diversas obras de caridad y proyectos apostólicos.

Sin embargo, en los últimos años, Francisco ha tomado medidas para controlar el gasto dentro de la Santa Sede, rechazando presupuestos demasiado elevados y buscando recortar los excesos.

Pero, ¿cómo se financian las actividades del Vaticano? La Ciudad del Vaticano genera ingresos principalmente a través de sus museos, donaciones, intereses del Banco Vaticano y el patrimonio que posee. Estos fondos, en su mayoría, se destinan a la caridad, a la ayuda a iglesias necesitadas y a la gestión de la Santa Sede, que abarca más de 4.000 empleados.

Sin embargo, la gestión de los recursos no es perfecta: en los últimos años, los balances muestran un déficit, siendo el de 2022 de 11,7 millones de euros.

Así, el Vaticano sigue siendo una entidad financiera peculiar, donde la figura del papa se mantiene como una autoridad monárquica, que maneja los fondos como mejor le parece, con la obligación moral de destinarlos a causas benéficas, pero también con la libertad absoluta de decidir su distribución. La pregunta queda en el aire: si el papa no tiene salario, ¿quién controla verdaderamente sus gastos?