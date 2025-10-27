Ahora

Juego de poder

Por qué Estados Unidos, Rusia y Corea del Sur presumen de sus 'armas de terror' y qué significa para el mundo

Los detalles Gigantes de acero, misiles que vuelan durante horas y advertencias muy claras: EEUU, Rusia y Corea del Sur presumen de sus armas más potentes para que todo el mundo sepa quién manda… y quién debería pensárselo dos veces antes de provocar.

Por qué Estados Unidos, Rusia y Corea del Sur presumen de sus 'armas de terror' y qué significa para el mundo

Si esto fuera una película, serían los villanos enseñando el botón rojo: gigantes de acero y misiles que suenan a ciencia ficción, pero son reales. Estados Unidos, Rusia y Corea del Sur han puesto sobre la mesa ejemplos brutales de poder militar —no para usar mañana, sino para que el resto del mundo no se atreva a hacerlo.

Empecemos por el Gerald Ford, el portaaviones estrella de EEUU. Según cuentan, es lo más moderno y potente que hay en el agua. Trump lo envía al Caribe como quien mueve ficha en un tablero: un mensaje claro de fuerza. Es un barco pensado para estar operativo muchísimo tiempo, con capacidad para miles de soldados y más aviones a bordo que los que hay en cierto país sudamericano. Es básicamente una base aérea y un ejército flotante vestido con casco naval.

Mostrar músculo no es nuevo: es disuasión pura. Rusia y Corea del Sur han hecho lo propio últimamente, cada uno a su manera, y cada movimiento viene acompañado de mucho ruido mediático.

Rusia, por ejemplo, presentó el Burevesnik: un misil de crucero que, según Moscú, podría volar indefinidamente gracias a un reactor nuclear a bordo. Lo describen como capaz de recorrer distancias enormes en largas horas de vuelo —la idea aquí no es tácticas de guerra convencionales, sino enviar un mensaje brutal: podemos alcanzar cualquier rincón si la cosa escala. Es lo que en jerga militar se llama arma de "tercer ataque": solo pensada para el peor de los escenarios, el intercambio nuclear total. Una arma para no usar… y para asustar.

En Corea del Sur la respuesta es diferente: no desarrollan armas nucleares propias, pero no quieren quedarse indefensas. Por eso han presentado lo que llaman un "misil monstruo", una arma diseñada para destruir búnkeres y fortificaciones blindadas. La lógica es simple y directa: si alguien te amenaza con bombas nucleares, le dices —con otra pieza de poderío convencional— que no habrá refugio donde esconderse. Y de paso mandas un recado a aliados regionales de Corea del Norte: ojo.

Al final, todo esto son armas de disuasión y espectáculo. No es tanto que los gobiernos quieran disparar mañana, sino que quieren que sus rivales sepan que pueden —y que el coste sería inimaginable—. Es propaganda militar con tecnología de alta gama: mucho ruido, mucha foto, y un mensaje claro al mundo: estamos listos para el peor escenario.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Puigdemont avisa a Sánchez tras acordar romper con el Ejecutivo: "No tendrá Presupuestos; no podrá ejercer como Gobierno"
  2. Rosa Álvarez, asociación víctimas de la DANA: "Si Mazón no ha dimitido de aquí al miércoles, exigimos que este ser no acuda al funeral"
  3. "Les importamos una mierda": la presidenta de Amama avisa a la Junta para que empiece a "trabajar de verdad"
  4. Guardiola convoca elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre
  5. Miedo en Andoain por compartir calles con el asesino en serie Ximo Ferrándiz tras ser denunciado por acoso
  6. Rosalía estrena 'Berghain', su nuevo tema con Björk y Yves Tumor: religión, deseo y electrónica en una misma canción