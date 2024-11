Pilar Alegría desmonta la trampa de Mazón sobre las ayudas del Gobierno: "Las ayudas directas no hay que devolverlas"

Este jueves se celebró el primer pleno en las Cortes Valencianas con la participación del nuevo vicepresidente segundo del presidente Carlos Mazón, el teniente general Gan Pampols. En su estreno en la bancada del Gobierno, Pampols no mostró ningún gesto de apoyo, ya que no aplaudió ni el discurso del presidente Mazón ni el de sus compañeros.

El pleno estuvo marcado por un nuevo enfrentamiento entre Mazón y el Gobierno central, esta vez relacionado con las ayudas a los afectados por la DANA. El president valenciano ha insistido en la idea de qué buena parte de las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez son préstamos a devolver con intereses. "Más que el 'si quieren algo, que lo pidan', es 'si quieren algo, que lo paguen y que lo devuelvan con intereses'", expresó Mazón.

Desde el Ejecutivo central, la ministra portavoz Pilar Alegría ha desmentido estas afirmaciones, subrayando que las ayudas son "directas" y "no se tienen que devolver". Alegría calificó de "irresponsables" los mensajes del president, que según ella "son falsos y pueden confundir a la ciudadanía". "Las ayudas directas no requieren devolución, y por supuesto, no se está cobrando ningún tipo de interés", afirmó la ministra.