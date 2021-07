El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha intervenido en la polémica generada en Ceuta a raíz de que su partido se abstuviese para declarar a Santiago Abascal persona 'non grata' en la ciudad. Y lo ha hecho sin referirse directamente al líder de Vox, pero asegurando que "el PP nunca ha levantado cordones sanitarios ni demonizado a políticos democráticos".

Pero lo cierto es que son varias las ocasiones en las que el PP ha tomado la iniciativa a la hora de intentar declarar persona 'non grata' a políticos o incluso actores. laSexta Clave ha recopilado algunos de los casos más sonados, entre los que se encuentra uno muy reciente.

En este 2021, el PP pidió que el pleno de Toledo declarase persona 'non grata' al alcalde de Palma. Y no es un caso aislado. En 2019, varios diputados gallegos pidieron declarar a Pedro Sánchez persona 'non grata' porque no les gustaban los presupuestos generales para Pontevedra.

No es el único presidente socialista al que quisieron poner un cordón sanitario. En 2010 el presidente de la Diputación de Pontevedra también pidió declarar a José Luis Rodríguez Zapatero persona 'non grata' en Galicia por no visitar Compostela en año de Xacobeo.

Además, el PP ha llegado a declarar persona 'non grata' incluso actores que evidentemente no son de su cuerda, como Willy Toledo.