La Unión Europea quiere evitar el desastre en Doñana. Y parece que va muy en serio. La Comisión asegura que si el plan del PP y VOX para Doñana se lleva a cabo, Europa actuará. Que tomarán medidas para asegurar que España cumple las reglas con el Parque Nacional de Doñana.

Si la Junta no cambia sus planes podría haber sanciones. Y ¿esto quién lo va a pagar? La multa es para el Reino de España y quien paga a la Unión Europea es el Reino de España. Eso es lo que sostiene el Ministerio de Transición Ecológica y es así, pero en estas multas lo que hace el Gobierno central es acabar repercutiéndolo a las Comunidades Autónomas porque son responsables subsidiarias. Así que, al final, quien acabará pagando la multa será la Junta de Andalucía.

Si no hemos solucionado lo que nos pide Bruselas, cada trimestre nos cae una nueva multa. Así que eso se va acumulando hasta que se arregle. Y si no pagas, lo quitarán de los fondos europeos que llegan a España.

La Comisión Europea ya nos condenó una vez por no hacer bien las cosas en el Parque Nacional de Doñana. Fue hace tan solo dos años por lo mismo que ahora. Por no poner freno al robo de agua en Doñana que es precisamente lo que legaliza la ley de la Junta de Andalucía. Aunque en aquella ocasión no hubo sanción económica.

Pero no solo nos multaron por Doñana. Hace cuatro meses la Justicia europea condenaba a Madrid y Barcelona por incumplir los índices de calidad del aire. Una condena que no implicaba sanción económica. Madrid y Barcelona fueron condenadas por sobrepasar de forma repetida desde 2010 los niveles permitidos de dióxido de nitrógeno.

Pero hay otro caso de infracción medioambiental que sí supuso sanción económica. De hecho aún la seguimos pagando. Está relacionado con la falta de depuración de aguas residuales en casi 50 municipios españoles. El tribunal de Justicia de la Unión Europea nos impuso una sanción de 12 millones en 2018. Y como cinco años después no todos lo han solucionado seguimos pagando. Ya llevamos pagados unos 75 millones de euros. Seis veces más que la multa original.

En la lista de infractores, España no es el único condenado en Europa. La Comisión Europea abre decenas de expedientes a países europeos. Por ejemplo: Grecia y Portugal han sido advertidos por sobrepasar los niveles permitidos de dióxido de nitrógeno. Eslovaquia por elevados niveles de partículas en suspensión. Irlanda e Italia por la presencia de sustancias prohibidas en el agua potable. Francia, Hungría y Eslovenia por el incorrecto tratamiento de aguas residuales. Y Alemania por no conseguir defender sus áreas protegidas.