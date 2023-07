"Programa, programa, programa". Esta frase fue uno de los legados de Julio Anguita con la que trató de dejar claro el compromiso que los partidos políticos adquieren con los ciudadanos cuando hacen promesas en sus programas electorales. Y teniendo esta frase como máxima, laSexta Clave se ha propuesto desgranar los detalles de los programas electorales de las principales formaciones.

Del programa del PP, laSexta Clave destaca la famosa "mochila austríaca". A España la trajo el Ciudadanos de Albert Rivera y aunque los 'populares' no usan el nombre, el sistema es clavado: cuentas individuales para los trabajadores que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral. Estas se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas.

Encontramos esta propuesta en el punto 26 de su programa electoral. Lo que no sabemos es cuánto sería esa cuantía que aporta la empresa. Lo que sí sabemos es que en la práctica es una forma de abaratar o, incluso, suprimir la indemnización por despido.

Y es que con este sistema el trabajador no tendría por qué recibir indemnización ya que se supone que ha acumulado dinero en ese fondo. Así, las empresas tendrían mucho más fácil despedir trabajadores porque ya no tendrían que indemnizarlos, y ejemplo de ello lo encontramos en Austria, donde no existe la indemnización por despido.

Del programa electoral de Sumar, llama la atención el plan de impuestos: apuestan por un sistema más progresivo y por más impuestos para las grandes fortunas, con tipos de hasta el 4% para rentas más altas. También, que las empresas paguen realmente el impuesto de sociedades, sin exenciones, un tipo efectivo del 15% sobre los beneficios y no del 9% como sucede ahora, según datos de la Agencia Tributaria.

Y ahora que los gobiernos del PP y del PP con Vox están haciendo desaparecer el impuesto de sucesiones, Sumar, va a la contra. "Las herencias son una de las principales fuentes de desigualdad", sostiene. Y como es un impuesto transferido a las Comunidades y hay muchas que lo bonifican, Sumar propone que haya que pagar, al menos, una cantidad mínima.