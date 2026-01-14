Miguel Ángel Pastor, exjefe de prensa de Julio Iglesias, reacciona a las denuncias de acoso al cantante: "Nunca he tenido esa imagen de él"

Miguel Ángel Pastor ha sido durante años su jefe de prensa y conoce al cantante desde los años 70. En este vídeo se confiesa "sorprendido" por las acusaciones de acoso sexual hacia el cantante por parte de dos extrabajadoras.

Dos extrabajadoras han acusado a Julio Iglesias de acoso sexual. Los hechos que relataban habrían ocurrido no hace mucho tiempo, en 2021, cuando el cantante tenía 77 años, en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas. Los testimonios de las víctimas, recogidos por 'elDiario.es' tras una investigación de tres años, junto a Univisión, son realmente estremecedores.

Miguel Ángel Pastor, que conoce al artista desde los años 70, fue durante años su jefe de prensa, admite estar "sorprendido" por todo lo que hemos conocido acerca del que fuera nuestro cantante más internacional. Y así se lo confiesa a Jokin Castellón, en el programa especial de laSexta Clave de este martes, 13 de enero.

"Me ha sorprendido porque yo jamás he tenido esa imagen de Julio (...) En ningún momento he visto una actitud que pudiera demostrar o indicar que hubiera cometido algún tipo de maltrato hacia el personal de su servicio", afirma Pastor, quien admite no haber hablado con él porque "supongo que es un momento que le preocupa y en el que se le viene encima algo gordo".

De este modo, asegura Pastor que todavía no hay nada, tras escuchar estos testimonios, que le esté haciendo cambiar de opinión con respecto al cantante. "Todavía no. El Julio que conozco no tiene nada que ver con lo que estoy escuchando y me cuesta muchísimo entender cuál es la razón que ha llevado a estas mujeres a denunciar".

Ahora bien, aclara que no puedo decir si es falso o no, porque, "al final y al cabo esto se va a judicializar y será la Justicia quien acaba decidiendo. Por lo que a mí respecta, Julio no ha mantenido esa actitud de este tipo, que yo sepa, con la gente de su entorno", asegura Pastor. Ahora bien, insiste en que "evidentemente ni yo ni nadie hemos estado presente, ante la posibilidad de que esto hubiera ocurrido". En el vídeo podemos ver al completo su intervención en el programa.

