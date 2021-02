Los bares de Euskadi han vuelto a abrir después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considerara que "no son un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública". Una decisión que no esta exenta de polémica, y en la que ha participado el presidente de este tribunal, el juez Luis Garrido, cuyas declaraciones sobre la pandemia también han llamado a la controversia.

En uno de los audios a los que ha accedido laSexta Clave, Garrido afirma que "la epidemiología quizá no esté tan avanzada como parece": "En el ámbito epidemiólogo se habla mucho de expertos... en carreteras parece que sí se han podido tomar medidas que han limitado el número de accidentes y podemos seguir circulando tranquilamente pero, sin embargo, en el caso de la epidemiología quizá no esté tan avanzada como parece".

Unas palabras con las que el magistrado denosta la ciencia, y que no son las únicas con las que ha expresado sus dudas sobre la investigación. En otra grabación tomada en su intervención en Radio Popular de Euskadi tan solo 24 horas antes de que se conociera la sentencia, promulga su analogía entre el sexo y la pandemia.

"Vamos a poner un ejemplo imposible. Supongamos que en Bizkaia suben un 2.000% las enfermedades de transmisión sexual y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona y digo: 'muy fácil, estense ustedes dos años sin relaciones sexuales y bajará la curva'. Hombre, para decir eso no añado ningún valor añadido a mi trabajo, mi trabajo prácticamente es cero. Y ahora que te digan: 'para que el virus se reduzca, tiene usted que quedarse en casa; no hablar con nadie, no ir a ningún espectáculo cultural, ni hacer nada de nada…'", asevera.

Luis Garrido también llegó a asegurar que "el epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo": "Quiero decir, que no hay doctorado de esto. Claro, para decir que nos quedemos en casa… perdón, o sea yo creo que el valor añadido de ese trabajo es muy poco. Porque eso se le ocurría a la gente en la Edad Media. Incluso antes, en los países árabes".

Unos audios que ha recopilado laSexta Clave y que muestran la visión sobre el coronavirus del Presidente del Tribunal que ha reordenado la apertura de la hostelería en Euskadi.