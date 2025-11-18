Leire Díez desaparece para el PSOE: la presunta fontanera que hoy nadie reconoce en Ferraz ni en Moncloa

Los detalles Después de audios, reuniones con Cerdán y Pérez Dolset y trapos sucios de Villarejo, el PSOE la reduce a "una militante más", niega su vinculación y evita asumir cualquier responsabilidad sobre su papel.

Leire Díez, conocida como la "fontanera del PSOE", ha declarado este lunes ante el juez, pero fuera de los tribunales la historia tiene otro final: para el PSOE hoy nadie la conoce. Dicen que es una de las "miles y miles" de militantes del partido, y que ahora es solo 'esa señora de la que usted me habla'.

Cerdán también fue el nexo de unión entre Leire y el partido, con conocimiento de Moncloa vía Antonio Hernando. Hernando, entonces director adjunto del Gabinete de Presidencia, estuvo presente en la reunión en Ferraz con Leire y el empresario Javier Pérez Dolset en abril de 2024. Según la Fiscalía, el objetivo era que la fontanera entregara al PSOE trapos sucios conseguidos por Villarejo.

Sin embargo, hoy la propia Leire ni se reconoce en los audios donde se presenta como "mano derecha" de Santos Cerdán y como "la persona del PSOE". Ante el juez, aseguró que nunca ha trabajado para el partido y que esos audios están manipulados, pese a que en su momento ella misma dio autenticidad a las grabaciones. Pidió su nulidad como prueba, pero el juez lo rechazó.

Leire se defiende diciendo que es periodista y que estaba investigando, aunque reconoce que nunca ha publicado ninguna investigación. Admitió haberse reunido dos veces con Cerdán en abril de 2024 para ofrecerle el contenido de sus investigaciones, pero negó conocer personalmente a Pedro Sánchez, asegurando que solo lo ha visto en algún mitin.

Ahora, en el PSOE nadie quiere saber nada de ella. La reducen a una militante más y le quitan credibilidad a todo lo que dice. Sobre la participación de Hernando en las reuniones, dicen que simplemente iba como "experto de las cloacas del PP" y que cualquier detalle lo pregunten a Leire.

La ministra de Ciencia habló de ella como "Antoñita la fantástica", mientras que el dirigente Óscar Puente aseguró: "Es más lo que ella misma cuenta que la realidad… yo no la conocía, no sabía de su existencia. Los partidos políticos son entes muy grandes a los que se arrima gente con todo tipo de propósitos2.

Incluso en el Senado, cuando se preguntó a Sánchez si Leire había trabajado para el partido, su respuesta fue: "Que le conste". No consta, no la conocía, no era nadie en el partido. En Ferraz, la estrategia es clara: distanciarse de ella, desentenderse y decir que todo son fantasías. Críticas hay muchas, pero hasta ahora el PSOE no da el paso de demandarla por haberse presentado como interlocutora del partido.

Leire Díez ha dejado de existir políticamente para el PSOE. Lo que pudo parecer un nexo con la dirección se ha convertido en distanciamiento total, desdén y olvido. Para Ferraz, ella es ahora solo 'esa señora de la que usted me habla', y todo lo demás carece de importancia.

