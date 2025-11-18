El PSOE intenta justificar la presencia de Antonio Hernando en la reunión de Leire Díez con Santos Cerdán

La otra cara El PP acusa al Gobierno de formar parte de "la mafia" que "impulsaba" el PSOE contra fiscales y Guardia Civil por la que Leire Díez ha sido imputada.

El PSOE y el Gobierno han intentado justificar la presencia de Antonio Hernando en reuniones relacionadas con audios del comisario Villarejo y el negocio del suegro de Pedro Sánchez. Patxi López explicó que Hernando estaba al tanto de las actividades de Villarejo, lo que motivó su inclusión en las reuniones. El PSOE ha entregado un pendrive con información relevante a la Fiscalía. Sin embargo, el PP ha criticado al Gobierno, acusándolo de estar involucrado en una "mafia". Feijóo señaló que el gabinete presidencial estaba implicado, mientras que el PP cuestiona la desvinculación de Leire Díez del partido.

El PSOE y el Gobierno ha tratado este martes de justificar la presencia de Antonio Hernando, ex número dos de ministro Óscar López, en las reuniones de Leire Díez y Javier Pérez Dolset con Santos Cerdán.

Hernando acudió al encuentro que mantuvieron en abril de 2024, coincidiendo con la apertura del caso contra Begoña Gómez y la carta de reflexión de Pedro Sánchez.

Según explicaron el lunes Díez y Pérez Dolset ante el juez, se citaron con Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE para informarle de los audios que habían conseguido del comisario José Manuel Villarejo y las investigaciones que éste había hecho del negocio de saunas del suegro de Sánchez.

Patxi López ha declarado que Hernando "conocía en su época todos esos tejemanejes de Villarejo y compañía" y por eso Cerdán le habría pedido estar presente en la reunión. El portavoz del PSOE ha intentado restar importancia a la afirmación de Díez, que dijo que Hernando "tenía un rol crucial" en la trama: "No sé, pregúntaselo a ella", se ha limitado a responder en rueda de prensa.

Asimismo, ha recordado que el pendrive que entregó Díez a Cerdán y que contenía información sobre jueces, fiscales y periodistas, así como audios y documentos Villarejo, ya está en manos de la justicia. El PSOE entregó ese dispositivo a la Fiscalía el pasado junio para su análisis, ya que podría contener información relevante para investigaciones judiciales.

El PP ataca

Pese a las explicaciones de Patxi López, el PP ha recordado que Hernando era la mano derecha de Óscar López cuando éste era director del Gabinete de Presidencia de Sánchez. Feijóo no ha perdido la ocasión para acusar al Gobierno participar en una "mafia".

"No solo el PSOE era el que impulsaba la mafia, sino que estaba el Gobierno. No cualquier miembro del Gobierno, sino el gabinete del presidente del Gobierno", ha afirmado Feijóo a su llegada al evento organizado por Atremedia, METAFUTURO.

Ante el juez, Leire Díez insistió en alejarse del PSOE y aseguró que no trabajaba para el partido ni para Santos Cerdán, pero el PP cree inverosímil que no tuviera vinculación con Ferraz. "Llaman a Leire 'Antoñita la fantástica'. 'Antoñita la fantástica' se reunía con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán", ha esgrimido Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.