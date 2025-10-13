De LeBron James al Che Guevara: las frases que nunca se dijeron (y todo el mundo repite)

Los detalles Que LeBron James aparezca "elogiando" a China en un artículo que jamás escribió es solo el ejemplo más reciente de algo que nos pasa todo el tiempo: frases famosas que creemos escuchar de tal o cual persona… y que en realidad son inventadas, mal entendidas o simplemente deformadas.

LeBron James se ha encontrado con algo que ni él se esperaba: una columna de opinión publicada en el diario oficial del Partido Comunista chino, firmada supuestamente por él, en la que elogiaba a China y pedía"tender puentes" con el país asiático en plena tensión con Estados Unidos.

El problema es que LeBron no ha escrito absolutamente nada de eso. Y es que lo de atribuir frases que nunca se dijeron no es nada nuevo. A lo largo de la historia se han puesto en boca de grandes figuras frases que jamás pronunciaron.

" Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado ": aparece en camisetas del Che Guevara, se cita en discursos políticos y hasta se asocia a La Pasionaria durante la Guerra Civil española. Pero no: la frase pertenece a Emiliano Zapata , el revolucionario mexicano que encabezó la lucha campesina a principios del siglo XX.

": aparece en camisetas del Che Guevara, se cita en discursos políticos y hasta se asocia a La Pasionaria durante la Guerra Civil española. Pero no: , el revolucionario mexicano que encabezó la lucha campesina a principios del siglo XX. " Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad ": la dijo Neil Armstrong al pisar la Luna… o eso hemos creído siempre. En realidad, el astronauta dijo: "Es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad". El problema es que la palabra "un" se perdió entre ruidos e interferencias, y así se quedó para la historia.

": la dijo Neil Armstrong al pisar la Luna… o eso hemos creído siempre. En realidad, el astronauta dijo: "Es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad". El problema es que entre ruidos e interferencias, y así se quedó para la historia. " Elemental, querido Watson ": clásico entre clásicos. Todo el mundo lo asocia con Sherlock Holmes, pero nunca lo dijo así . En las novelas, Holmes suelta por un lado "elemental" y por otro "querido Watson", pero jamás en la misma frase.

": clásico entre clásicos. Todo el mundo lo asocia con Sherlock Holmes, pero . En las novelas, Holmes suelta por un lado "elemental" y por otro "querido Watson", pero jamás en la misma frase. " No siento las piernas ": no, Rambo tampoco lo dijo . La frase la hizo famosa en España el cómico Santiago Urrialde, que parodiaba al personaje en televisión. En las películas, John Rambo nunca se queja de eso (aunque motivos no le faltaban).

": no, . La frase la hizo famosa en España el cómico Santiago Urrialde, que parodiaba al personaje en televisión. En las películas, John Rambo nunca se queja de eso (aunque motivos no le faltaban). Y una última: "Tócala otra vez, Sam": Seguro que la has escuchado 1.000 veces como cita de 'Casablanca'. Pues tampoco. Ni Rick ni Ilsa la pronuncian. Lo que realmente se dice es: "Tócala, por los viejos tiempos" o "Tócala, si ella pudo soportarlo, yo también".

La lista podría seguir durante horas. Frases que nunca existieron, palabras deformadas, citas inventadas que viajan más rápido que los hechos. Y lo de LeBron James encaja perfectamente en esa lógica moderna: la era en la que cualquiera puede decir lo que no dijo, y parecer que lo dijo todo.

El jugador ha tenido tiempo y altavoz para desmentirlo, pero no siempre se puede corregir a tiempo lo que ya se ha publicado, compartido o traducido en miles de titulares. A veces basta con una palabra mal entendida. Otras, con una cita inventada. Y a veces, como en este caso, con un artículo entero escrito por nadie… y firmado por todos.

