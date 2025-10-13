Feijóo deja de esquivar a Vox: el PP va al choque para ganar terreno, confianza y credibilidad

Los detalles Hasta ahora Abascal pasaba desapercibido para el PP, pero Feijóo ha decidido dejar de esquivar a Vox y entrar de lleno en la batalla de la ultraderecha, señalando sus errores, reforzando presencia y credibilidad, y mostrando quién hace propuestas frente a quién solo protesta.

Hasta ahora, el PP había jugado a la estrategia de la indiferencia frente a Vox: ignorar a Abascal y centrar todos los ataques en Pedro Sánchez. Pero este lunes Alberto Núñez Feijóo ha cambiado de marcha y ha decidido jugar 'All In' contra la ultraderecha. Por primera vez, el líder del PP ha puesto sobre la mesa una acusación directa: Vox estaría haciendo la 'pinza' con el PSOE para debilitar al PP.

Feijóo ha reconocido que el último contacto con Abascal fue en julio, pese a otros intentos posteriores, señalando lo que llama una colaboración estratégica entre PSOE y Vox. Desde el partido de Abascal lo niegan y acusan a Feijóo de "mentir a sabiendas".

El motivo de esta ofensiva es evidente: las encuestas. Según el CIS publicado este lunes, el PSOE saca 15 puntos al PP y Vox se acerca peligrosamente, solo dos puntos detrás. La base joven del PP se está trasladando a la ultraderecha, y Génova ha decidido que ignorar ya no sirve. La consigna ahora es clara: confrontación directa.

El PP quiere diferenciarse y marcar terreno. Mientras Vox se queda en la protesta, el PP se presenta como el partido de las propuestas, especialmente en migración, tema central de la ultraderecha. Este martes en Barcelona presentarán su nuevo plan migratorio, basado en su línea más dura, pero con el mensaje de que solo ellos saben gestionarlo de verdad.

Feijóo ha sido claro: Vox no solo es un rival electoral, sino que con su estrategia está intentando debilitar al PP, igual que el PSOE. Lo que hasta hace poco era ignorancia estratégica se ha convertido en choque frontal. El PP entra así de lleno en una batalla que marcará los próximos meses: diferenciarse de Vox, reforzar su liderazgo frente al PSOE y demostrar que quien quiere gobernar no solo protesta, propone.

Con este 'All In', Génova deja atrás la neutralidad calculada y se lanza a un terreno que hasta ahora era de Vox: migración, liderazgo y confrontación directa. La guerra política entre derecha y ultraderecha acaba de dar un paso decisivo.

