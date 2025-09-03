Jokin Castellón, tras conocer que el cantante Dani Fernández sufrió bullying: "Ha sido valiente al contarlo. Esto no puede pasar más"

El contexto El cantante se sinceró en la ceremonia que lo nombró Hijo Predilecto de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y recordó tanto las burlas que sufrió de niño como el apoyo de quienes siempre estuvieron a su lado.

Dani Fernández, uno de los artistas más exitosos del momento —con dos Palacios de los Deportes llenos, más de 65.000 entradas vendidas y presencia en decenas de festivales— ha abierto su corazón sobre su infancia en la ceremonia que lo nombró Hijo Predilecto de Alcázar de San Juan, Ciudad Real.

El cantante confesó cómo vivió los años en los que los compañeros podían ser crueles y el apoyo escaso: "Yo entiendo que muchas veces el reírse o la burla fácil es colegueo, pero no me olvido nunca de la gente que sí estuvo. [...] De la gente que me apoyaba cuando lo más fácil era reírse de mí", dijo Dani.

Para él, aprender a elegir bien a su alrededor ha sido clave: "Para mí lo difícil es escoger quién está a mi alrededor. Ha habido muchas veces que he sentido interés negativo por otras personas. Me quedo con los que han sabido valorarme".

Tras escuchar estas palabras, Jokin Castellón aprovechó para lanzar un mensaje muy claro sobre el bullying: "Hoy Dani es una estrella, pero su dolor seguía ahí. Su acoso fue en los 2000, cuando pensábamos que todo estaba hecho. Ha sido valiente al contarlo y en no disimular con que no pasa nada".

El presentador de laSexta Clave también contextualizó la situación con datos: "En España, uno de cada diez niños sufre bullying, y si eres diferente, la probabilidad de sufrirlo es aún mayor. ¿Hemos avanzado? Pues no: casi la mitad de los compañeros no hace nada al verlo". Jokin Castellón concluía con que "nos queda mucho por hacer: porque un menor que sufra bullying nunca debe estar solo".