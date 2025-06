Irán avisa antes de atacar: cómo golpear con misiles y evitar (deliberadamente) una guerra abierta

¿Qué está pasando? Teherán lanza misiles, pero también señales de que no quiere escalar el conflicto. Una estrategia de advertencia que recuerda al humor de Gila: "¿Es el enemigo? ¿A qué hora les viene bien que les ataquemos?".

En la geopolítica del siglo XXI, las guerras ya no siempre empiezan con un disparo sin aviso. A veces, el atacante llama antes de lanzar el misil. Literalmente. Lo ha vuelto a hacer Irán, atacando una base de Estados Unidos en Qatar, pero avisando de antemano. ¿El objetivo? Mostrar fuerza, canalizar presión interna y externa, pero sin provocar una guerra.

Este tipo de maniobras no son nuevas para Irán. De hecho, es algo así como su marca registrada. Ya en 2020, tras el asesinato del general Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos, Irán respondió lanzando misiles contra dos bases estadounidenses en Irak. Sin embargo, lo hizo tras advertir con tiempo suficiente como para que los soldados pudieran resguardarse. El resultado: cero muertos, pero el mensaje quedó claro.

Eso se llama un ataque cosmético, una acción militar pensada para dejar claro un enfado, marcar un límite o reforzar imagen ante la opinión pública, pero evitando que la otra parte tenga motivos para lanzar una respuesta a gran escala. Es un delicado juego de equilibrio: responder sin escalar. Golpear sin abrir una guerra.

El arte del "golpe con aviso"

En ese arte, Irán no está solo. Israel también ha practicado esta técnica más de una vez. Solo el año pasado lanzó dos ataques importantes contra Irán, en abril y octubre, uno con drones y otro con aviones. Fueron ataques cosméticos, sin provocar bajas graves ni una respuesta militar significativa. Irán minimizó su importancia y dejó pasar. Se trató de marcar posiciones, no de abrir un frente nuevo.

La lógica detrás de estos golpes es clara: mostrar músculo, calmar presiones internas, enviar señales a aliados y enemigos, pero sin encender la chispa de un conflicto directo. Eso sí, el riesgo siempre está ahí: aunque el ataque sea limitado, nunca puedes estar 100% seguro de cómo responderá el otro. Porque, al final, la guerra también puede empezar por un malentendido o por una respuesta desproporcionada.

Cuando nadie quiere guerra, pero todos se mueven

Un ejemplo histórico es la crisis del estrecho de Taiwán en los años 90. China, molesta por una visita del presidente de Taiwán a Estados Unidos, respondió con pruebas de misiles en el estrecho. EEUU mandó buques de guerra y Pekín llegó a simular una invasión. Nadie quería una guerra real, pero todos jugaron fuerte. Y durante semanas, la tensión estuvo al límite.

Lo mismo ocurre ahora en Oriente Medio. Irán, al avisar antes de lanzar sus misiles, no solo demuestra autocontrol: también lanza un mensaje diplomático disfrazado de ataque. Dice: "te respondo, pero conmigo no cuentes para una guerra". Es casi un protocolo entre enemigos: pelear con reglas no escritas.

El problema de estos juegos: no siempre salen bien

Aunque Irán sea experto en estas maniobras y las haya ejecutado con precisión otras veces, nunca hay garantías. Un misil puede caer en el lugar equivocado. Una víctima puede provocar una reacción en cadena. O un aliado más impulsivo puede decidir que ya es suficiente teatro.

La realidad es que, aunque suene a contradicción, se puede atacar con la intención de no hacer daño. Pero para que funcione, las dos partes deben entender el mensaje. Y en el mundo actual, con tantas tensiones cruzadas, un mal paso —incluso un malentendido— puede encender la chispa que nadie quiere ver arder.