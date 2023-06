La historiadora y socióloga Elena Bogush ha analizado la realidad en Rusia en laSexta Clave tras el motín este mismo fin de semana del Grupo Wagner, que amenazó con llegar con sus tropas a Moscú tras acusar a Putin de bombardear sus campamentos de entrenamiento.

El líder del Kremlin ha afirmado que el ejército ruso "evitó una guerra civil", un hecho que Bogush ha negado: "Putin no evitó la Guerra Civil, porque Wagner es su creación. La mayoría del pueblo no apoya ni a Prigozhin ni a Putin. Hablar de guerra civil es para inflar sus méritos. ¿De qué guerra civil está hablando si Prigozhin es su criatura favorita?".

La experta ha asegurado que en Rusia el evento se vivió con incógnitas: "Alguna gente sí hablaba de que esto puede llevar a la guerra civil, pero, ¿quién va a apoyar a estas dos fuerzas? Una guerra civil es cuando luchan padres contra hermanos. Esto son peleas mafiosas de oligarcas", ha zanjado.

En este sentido, ha indicado que Putin "perdió bastante prestigio" tras el ataque de Wagner: "Ahora sale con los militares para parecer fuerte. Pero, ¿qué hicieron estos militares? No salió nadie para parar esta marcha a Moscú. Ahora hay que presentarlos como héroes".

La historiadora también se ha pronunciado sobre el último discurso de Putin después de que el portavoz del Kremlin dijera que sus palabras iban a ser decisivas sobre el destino de Rusia sin que posteriormente fuera así.

"Al parecer, el mensaje fue grabado de antemano. Hay que fijarse cuáles son sus primeras palabras, dice 'me dirijo otra vez hoy a vosotros', cuando no había hablado antes. Se nota que el discurso está cortado. Yo estoy segura de que tienen varios discursos grabados de antemano para dar alternativas al desarrollo de los acontecimientos. Hace mucho que el pueblo no los escucha con atención. Creo que muy pocos lo siguieron con atención", ha insistido.