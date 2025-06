Aparece Leire Díez, habla Aldama, carga el PSOE contra Feijóo... y Sánchez sigue sin hablar un mes después

Ferraz está en 'modo silencio'. Este martes Leire Díez se plantó en la sede del PSOE, se cruzó con Santos Cerdán y, pese a la incomodidad evidente, nadie del partido abrió la boca. Este miércoles, después del show que ha montado en su comparecencia pública, la estrategia ha sido mirar hacia otro lado… y echar balones fuera. Muy lejos.

Lo primero que han hecho en el PSOE es sacudirse de encima a Leire Díez como si fuera una ex a la que hace tiempo dejaron de seguir en Instagram. No está en el partido, no representa al Gobierno, no tiene nada que ver con nosotros, repite una y otra vez la ministra Diana Morant. Como si con eso bastara para borrar fotos, historias y mensajes pasados.

Pero el foco no está (solo) en Leire Díez. La estrella del día ha sido otro: Aldama. Ha salido con todo y ha soltado una perla para enmarcar: "A ver si Feijóo hace lo que tiene que hacer para acabar con este Gobierno". A partir de ahí, el PSOE lo ha tenido fácil: han encendido la máquina de indignación y han empezado a señalar. Según Esther Peña, portavoz del partido, lo que hay detrás es una maniobra del PP con "matones y delincuentes" para tumbar a Pedro Sánchez.

El PSOE ha usado a Aldama como lanzadera para acusar a Feijóo de estar detrás de todo este barullo. Y claro, como buenos 'soldados', Óscar López, Óscar Puente y todas las redes oficiales del partido han seguido la misma partitura.

¿Y Leire Díez? Para el PSOE, Leire Díez es pasado, una nota al pie. Y aunque ella ha hablado durante horas, en el partido la consigna es: cuanto menos se diga, mejor.

Solo uno dentro del socialismo ha levantado la voz: Emiliano García-Page. Y como siempre, lo ha hecho a su manera. Ha dicho que todo esto es un "bochorno", que no se cree nada de lo que ha contado Leire Díez y que, si las elecciones generales no se adelantan antes de las autonómicas, le puede pasar factura. Traducción: esto huele a desastre.

¿Y Pedro Sánchez? Sigue sin hablar. Su última rueda de prensa fue el 29 de abril. Desde entonces, ni una pregunta, ni una respuesta. Solo silencio.