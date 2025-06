Leire Díez acude a Ferraz para dar explicaciones sobre sus gestiones contra la UCO: "No voy a decir nada"

Leire Díez, la presunta 'fontanera' del PSOE, ha acudido esta tarde a la sede nacional de los socialistas en la calle Ferraz después de que el partido le abriese un expediente informativo. Díez está dando explicaciones sobre su actuación en las reuniones que mantuvo con empresarios y abogados en las que ofreció tratos favorables con la Administración a cambio de información comprometedora de altos cargos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La militante socialista se reúne con un responsable de los servicios jurídicos del partido que se encarga de recopilar la información acerca del caso y las alegaciones de Díez. Esa información podría dar pie a la apertura de un expediente disciplinario que conllevase la expulsión de Díez del PSOE por el daño a la imagen y la reputación de la formación. Esta decisión, según confirman fuentes socialistas a laSexta, podría llegar en los próximos días.

Algunos barones socialistas reclaman a la Ejecutiva una reacción contundente para tratar de evitar el desprestigio que en los últimos días está sufriendo el partido. Entre los líderes territoriales más críticos está el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha reclamado a Ferraz que tome "medidas drásticas e incluso medidas legales" contra Díez.

"No voy a decir nada"

A su llegada, la afiliada ha agradecido la "amabilidad" con la que está siendo tratada. Díez también ha indicado que no haría declaraciones sobre lo que le preguntaría su partido en la reunión. No obstante, a su llegada sí ha realizado unas breves declaraciones: "Solo voy a decir una cosa: quiero agradecer a las personas que habéis estado tratando conmigo la amabilidad. No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada"

Díez ha procedido seguidamente a entrar en la sede de Ferraz sin responder a los periodistas sobre si tenía miedo de que la vayan a suspender de militancia como consecuencia de los audios que han aparecido sobre ella.

Díez defiende su inocencia

Leire Díez sostiene que es inocente y así lo recalcó el pasado viernes en un chat con militantes del PSOE de Cantabria en el que aseguraba que estaba dispuesta a aclarar las dudas y poner toda la información a disposición de la cúpula socialista.

"Me llamó Juanfran Serrano (el número dos de Santos Cerdán en el área de Organización del PSOE) para decirme lo del expediente informativo. Me han dicho que me llamarán. He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo, para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación", dijo la presunta 'fontanera' del PSOE en ese grupo de WhatsApp.

Leire Díez, a su llegada a la sede socialista.

Las vías para su posible expulsión

Si el responsable jurídico que tomará declaración a Díez este martes considera que hay suficientes indicios para seguir adelante con el expediente disciplinario, la militante afrontaría un proceso que está regulado al detalle en los estatutos del PSOE.

El artículo 8 de las normas que rigen el funcionamiento de la formación detalla que si hay un militante del que "se observe mala conducta cívica o ética, falte al programa o a los acuerdos o resoluciones de los órganos competentes del Partido, exprese públicamente sus opiniones en términos irresponsables o con deslealtad al Partido o a sus afiliados, cometa actos de indisciplina, injurie o calumnie a alguna persona que pertenezca al partido, o de cualquier otra forma viole las obligaciones que a todos miembros del Partido imponen los presentes Estatutos Federales y la normativa citada, será sancionado previos los trámites reglamentarios y mediante decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión en aplicación del régimen disciplinario".

De igual modo, el artículo 92 indica que, una vez estudiado ese expediente, se deberá proceder al archivo de su causa o, en el caso contrario, a la suspensión cautelar de su militancia. Esa misma medida se tomó en febrero de 2024 con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, después de que se negase a abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados tras pedírselo el partido por el estallido del caso Koldo.