Guerras internas, pullas y mensajes a la oposición: las cenas navideñas del PP, una estrategia de poder

"No hay pan para tanto chorizo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a protagonizar una de sus intervenciones más comentadas en la tradicional cena navideña del PP de Madrid. Ayuso lanzó la frase "no hay pan para tanto chorizo", demostrando, una vez más, su habilidad para mezclar la política con la ironía.

En su discurso, Ayuso también recordó el "pa'lante" de su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, y, cómo no, no faltó su habitual referencia a Franco. "2025 es el año en el que vamos a conocer tantos y tantos detalles que abochornarían a cualquier país democrático, y que se van a llevar a tantos pa'lante… En fin, que esto no lo tapa ni Franco", afirmó.

Las cenas de Navidad del PP no son solo una cita para compartir buenos deseos, sino un acto político más que sirvió a Ayuso para seguir con su crítica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un clásico que se remonta al año pasado, cuando Ayuso cerraba el año afónica de repetir lo que ya había quedado claro: le gusta la fruta, y para insistir en el asunto, repartió cestas de frutas a los militantes.

Sin embargo, no todas las cenas navideñas del PP han sido tan festivas. En 2021, la cita estuvo marcada por un enfrentamiento interno entre Ayuso y el entonces presidente del PP, Pablo Casado, debido a la preocupación por la pandemia de COVID-19: Génova no lo veía prudente celebrar el evento debido al repunte casos, mientras Ayuso sí insistía, defendiendo la libertad. Finalmente, no se celebró.

En 2016, la cena también estuvo marcada por la tensión interna: Aguirre acababa de renunciar a su cargo por su responsabilidad en la trama Púnica, y el PP de Madrid estaba bajo una gestora presidida por Cifuentes, pero aun así, había que celebrar la cena, para aparentar normalidad. En aquella ocasión, Mariano Rajoy terminó su discurso diciendo: "Hasta dentro de muy poquito, y ya preparando las próximas elecciones". Como no estaban a la vista, quedaban más de tres años para que se celebraran, tuvieron que aclarar que fue un lapsus y que no había adelanto electoral.

A diferencia del PP, el PSOE hace años que no celebra cenas a lo grande, aunque sí se reúnen sus federaciones. Este año, con la mirada puesta en Madrid, Óscar López ha recorrido las agrupaciones municipales para acercarse a la militancia y buscar la unidad dentro del partido madrileño.

No hay que olvidar el encuentro navideño de Ciudadanos en 2022, cuando Edmundo Bal, quien había anunciado su candidatura a las primarias contra la lista de Inés Arrimadas, acudió a la cena junto a la líder del partido. A pesar de las disputas internas, la celebración continuó como si nada hubiera sucedido.

En definitiva, los encuentros navideños de los políticos no solo sirven para desearse lo mejor para el futuro, sino que, en muchos casos, se convierten en una plataforma más para lanzar mensajes de poder, recordatorios a la oposición y, como no, maniobras estratégicas para afrontar los retos venideros.