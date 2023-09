El fracaso, por segunda vez, de Alberto Núñez Feijóo en su investidura abre ya el camino a la de Pedro Sánchez. El rey Felipe VI ya ha convocado la consiguiente ronda de contactos con los grupos parlamentarios para el lunes 2 y el martes 3 de octubre, y empieza ya un nuevo periodo. Ahora es el tiempo de Sánchez, el de su negociación, y todo apunta que será un gran reto. Sin embargo, los socialistas parecen tranquilos ya que confían en reeditar el Gobierno progresista pese al ruido de Junts y ERC.

Fuentes del PSOE consultadas por laSexta, confían en armar una investidura a pesar de las presiones de los independentistas catalanes esta semana. No obstante, los socialistas no han puesto una fecha concreta, y aseguran que ellos pueden pedir tiempo porque sí que buscan un acuerdo y tienen posibilidades de salvar la investidura. Según estas fuentes, el partido quiere que sea cuanto antes, pero que será cuando se pueda ya que sería "una temeridad" poner fechas. Por eso, añaden, que no tiene por qué salir una fecha la próxima semana.

Volviendo a las exigencias de Junts y ERC, ambos han incidido en dos puntos fundamentales: una ley de amnistía y abrir el camino a un referéndum. Incluso, han aprobado una resolución en el Parlament diciendo que si Sánchez no acepta caminar hacia un referéndum, ellos no le apoyarán. Este pacto entre ambas formaciones tiene varias lecturas. Algunos lo han visto como una fuerte apuesta del independentismo, un ponerse en valor, un reto para Sánchez y acerca una posible repetición electoral. Para otros, la "investidura de Pedro Sánchez está más cerca".

Esta es la opinión del periodista Antonio Maestre, que la mañana de este viernes en Al Rojo Vivo ha asegurado que es un 'no vamos a hacernos daño'. "No vamos a usar el referéndum para acusarnos uno a otro de ponernos de rodillas. Con ese acuerdo se ponen de acuerdo ambos que ninguno se va a bajar", ha sostenido Maestre. No solo esto, sino que el periodista va más allá: cree que la resolución de ERC y Junts acerca la investidura porque "el mayor riesgo para que no haya es la competición" entre estas formaciones.

En resumen, si tienen que pasar por el aro, pasan los dos y asumen el coste político los dos. Pero el referéndum sigue siendo el eje de todo, ¿pero qué dicen los socialistas? El líder del PSC, Salvador Illa, también en Al rojo Vivo, ha sido un "no" tajante al hablar de un referéndum como un paso para la investidura: "Este no es un camino, es un callejón sin salida". Asimismo, Illa no descarta unas nuevas elecciones si insisten en esta exigencia. "Por el camino de ahondar en la ruptura y la división no vamos a estar", ha señalado, aunque ha apostillado que "no sería lo deseable" ni lo que conviene a Cataluña o a España.

Una abstención del PP, ¿imposible?

Mientras existe esta discusión, una importante exdirigente del PP hablaba de un escenario distinto: la abstención de los 'populares' para evitar el gobierno dependa de, dice, "filoterroristas y comunistas". Esperanza Aguirre es la que ha hecho esta propuesta casi imposible, y asegura que si ella fuera Alberto Núñez Feijóo, "ofrecería los votos que fueran necesarios" para que Sánchez "pudiera gobernar en solitario".

Una petición que realiza sabiendo que el socialista no lo aceptaría por, según la expresidenta madrileña, por su "soberbia". Y no solo eso, sino que insiste en ello pese al rechazo del líder 'popular'. "No voy a admitir el cinismo de que luego nos pidan que hagamos lo que ustedes niegan al partido más votado por los españoles", ha zanjado Feijóo este viernes desde la tribuna del Congreso.

Sin embargo, los socialistas no han puesto en ningún momento esta opción sobre la mesa y siguen con sus negociaciones, de las que poco se sabe. Lo que sí tienen claro en el PSOE es que el líder del PP ha salido peor de lo que entró, señalando al 'divorcio' definitivo entre los 'populares' y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).