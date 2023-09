Ni a la primera, ni a la segunda. La votación para investir a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno a través de una mayoría simple tampoco ha resultado satisfactoria para el candidato popular, que ve así frustrados sus intentos de llegar a la Moncloa. Ante el fracaso en la primera votación, Feijóo necesitaba simplemente más 'síes' que 'noes' para reemplazar a Pedro Sánchez al frente de la Moncloa. Sin embargo, solo ha contado con los votos a favor de Vox, de Unión del Pueblo Navarro y de Coalición Canaria (172), quienes ya apoyaron su investidura en la primera votación. De nuevo, PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV y BNG se han posicionado en contra (178). La anécdota del día ha tenido lugar durante el llamamiento a los parlamentarios para esgrimir su voto en voz alta. El diputado Eduard Pujol, de Junts, se ha equivocado al ser nombrado y ha dicho 'sí' a la investidura de Feijóo.

"Amnistía, ¿sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? Referéndum, ¿sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez", ha preguntado insistentemente Feijóo al presidente en funciones, ahondando en su crítica: "Suba hoy aquí y hable claro, sin rodeos; sin comunicados a las ocho de la tarde, sin eufemismos. Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted es presidente. Tenga la valentía que no tuvo el martes y tome la palabra para que se sepa qué piensa de las exigencias de los independentistas". Feijóo ha concluido su breve intervención pidiendo "a todos los del PSOE que no sean tránsfugas de sus votantes, ni de sus principios ni de la transición".

Pero no ha sido Feijóo, sino el diputado Óscar Puente de nuevo, quien ha interpelado a Feijóo: "Entró usted en esta Cámara siendo candidato y va a salir como líder de la oposición. No han tenido problema de usar a la corona para convocarnos. Han usado al parlamento para reforzarse ante los suyos. Son profundamente desleales a la Constitución y exigen cortesía parlamentaria". Puente ha recordado a Feijóo que "este PSOE no es el mismo que hace 30 años. Nadie sabe lo que durará su liderazgo. Lo que es seguro que el PSOE seguirá haciendo política. Seguiremos trabajando para recuperar la política. Trataremos de que se hable de concordia y progreso. Esa es nuestra agenda".

Los movimientos de los partidos independentistas dificultan el acuerdo con el Gobierno para investir a Sánchez

Concluye así la breve carrera de Feijóo por llegar a la Presidencia del Gobierno. Quizá a sabiendas de que no lograría sumar los apoyos necesarios en ninguna de las votaciones, el candidato del PP ya planteó su discurso de investidura del miércoles a modo de moción de censura contra Sánchez, a quien criticó sus contactos con Junts, ERC y Bildu para obtener sus apoyos con condiciones. Al respecto de esta cuestión, Feijóo llegó a asegurar que presidente en funciones no había pedido "consentimiento" a los españoles para negociar el perdón al independentismo catalán a través de una amnistía: "Los españoles no votaron que fueran decisivos al otorgarle tan solo el 5,5% de la totalidad de los votos".

La realidad es que Sánchez tampoco lo tiene fácil, atendiendo a los últimos movimientos de los partidos independentistas. En la tarde de este jueves, Junts y ERC llegaron a un acuerdo sobre la autodeterminación que pone contra las cuerdas las negociaciones con el Ejecutivo de la coalición. En dicho pacto se advertía a Sánchez de que no sería presidente si "no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum". Ello sin olvidar el otro gran reclamo del bloque catalán: una ley de amnistía para todos aquellos encausados por defender "el ejercicio del derecho a la autodeterminación" en Cataluña.

A esta postura no tardaron en contestar desde el Gobierno. "Se van a meter en un callejón sin salida. Si van en serio, no habrá acuerdo", han indicado fuentes del Ejecutivo a laSexta, insistiendo en el "diálogo dentro de la Constitución". Igual de tajante ha sido a primera hora de la mañana de este viernes Salvador Illa. El primer secretari de los socialistas catalanes ha advertido de que no recorrerán "el camino de ahondar en la ruptura y la división". Nace así un escenario con el que acecha nuevamente el fantasma de una repetición electoral.

El complejo camino de Feijóo

Feijóo ha llegado a esta última jornada "satisfecho" con la labor que ha desarrollado contraponiendo su modelo al del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y presentando una "alternativa" que defiende "la igualdad de todos los españoles" y no sucumbe al "modelo de chantajes y concesiones a aquellos que no creen en nuestro país". Por tanto, el líder del PP ha llegado a este punto subrayando que mantiene "intacta" su "integridad política y personal" y que si no ha logrado hacerse con el poder es precisamente porque no es como el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, contra quien se ha despachado con dureza por su "silencio" ante la amnistía.

"Quien calla, otorga", determinó Feijóo en su última intervención en el Congreso el miércoles. "Los españoles saben que mantengo intactos mis principios, mi palabra y mi compromiso con España", recalcó desde la tribuna. Una vez se corroboró una primera votación fallida, distintas voces del PP dieron por cumplidos los objetivos marcados. Sobre todo, enjuiciaron que "se han retratado todos" y Sánchez "el primero" al no querer "decir nada" sobre sus posibles cesiones a los independentistas con tal de gobernar. "Se equivocó profundamente en la estrategia", insistieron desde Génova y pusieron en valor "la unidad" con la que sale su candidato de esta investidura pese a ser fallida.

Diputados consultados aplaudieron que Feijóo estuviera "por encima de las expectativas de sus rivales" y se declararon "muy contentos" por haber "marcado posición" manteniendo el "tono institucional y respetuoso", pero también con contenido en todas las réplicas a los grupos políticos con representación. Según fuentes populares, Feijóo ha sido "eficaz en el discurso" exponiendo un proyecto político, pero "sin obviar que hay un elefante en la habitación que se llama amnistía" y que en su opinión es el precio que está dispuesto a pagar el secretario general del PSOE para seguir instalado en el Palacio de la Moncloa. De ahí el marcado contenido político de su discurso desde el minuto uno.

Distintos cargos coincidieron a la hora de opinar que, con este discurso, Feijóo ha convencido a los propios pero sobre todo ha llegado a muchos ciudadanos que no comparten el rumbo que podría seguir Sánchez con la concesión de la amnistía que reclaman los independentistas. "Sale reforzado en su liderazgo", arguyen. "Podría haber ido bien o mal y ha ido bien", resumieron cargos consultadas por Servimedia, mientras que otros no escondieron la sensación agridulce por una derrota a nivel parlamentario que no por menos esperada implica que, salvo nuevas elecciones, se inaugura de nuevo una etapa en la oposición.