Contra todo pronóstico y contra las voces que dicen que estamos más cerca de una repetición electoral, el periodista Antonio Maestre cree lo contrario: "La investidura de Pedro Sánchez está más cerca, con la resolución que hubo ayer en Parlamento de Cataluña entre ERC y Junts".

Dicha resolución constataba que "los partidos independentistas condicionen la investidura al referéndum", y como no, la respuesta del Partido Socialista de Cataluña (PSOE) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no se hizo esperar y mandaron un comunicado asegurando que no harán nada fuera de la Constitución. Es más, Salvador Illa no descarta unas nuevas elecciones.

Sin embargo, Maestre cree con este gesto de ECR y Junts, habrá investidura de Pedro Sánchez porque "el mayor riesgo para que no haya investidura es la competición entre ERC y Junts. Y Lo que ocurrió ayer en el Parlament es un acuerdo entre pares. Es decir, aquello que ya no va servir como competición entre Jy E porque lo han acordado".

De este modo, argumenta el periodista, que como el referemdun no puede salir adelante porque Pedro Sánchez ni quiere ni puede, y como tanto ni ERC ni Junts quieren ir a unas nuevas elecciones, lo que ocurrió ayer es un 'no no vamos a hacer daño con esto, no nos lo vamos a echar en cara".

Esto es, ambos -ECR y Junts- se comen el hecho de que no ya haya referendum, ninguno de los dos tendrá la culpa de que no lo haya. "Se comen los dos el que no haya un referendum que es lo único que puede hacer descarrilar la investidura. Y con esta resolución lo que están diciendo es 'no nos vamos a hacer daño con esto' y va a haber investidura de Pedro Sánchez", insiste y finaliza Maestre. En el video podemos ver todo su análisis al completo.