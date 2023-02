La polémica en la negociación de la ley del 'solo sí es sí' sigue alargando la posibilidad de llegar a un acuerdo. El Gobierno busca su salvación en sus socios parlamentarios, que quiere cambiar la ley, pero no cualquier precio ni de cualquier forma.

PNV, Más País, Esquerra Republicana, Bildu o Compromís coinciden en que es un error la rebaja penas, pero de forma que el consentimiento siga en el centro de la norma. El PSOE busca que la 'fotografía' de la reforma sea con ellos y no con PP y Vox, pero no se descarta ninguna posibilidad en caso de que no se llegue a un entendimiento.

Estas formaciones piden que frene el ruido y exigen a PSOE y Podemos que presenten un texto conjunto para facilitar las negociaciones. El objetivo es evitar de este modo posicionarse con una de las dos formaciones políticas.

Por el momento, las caras de la negociación han sido la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que siguen sin acercar posturas tras el golpe en la mesa del PSOE el pasado lunes, cuando registró la propuesta de modificación de la ley en el Congreso de los Diputados.

Además, Patxi López continúa negociando con los diversos grupos, al igual que Rafael Simancas, secretario de Estado de relaciones con las Cortes, para intentar acercar posturas. También desde Unidas Podemos están manteniendo contactos con los diversos grupos para estar al tanto de los posibles cambios. Por su parte, Yolanda Díaz confía en llegar a un acuerdo antes de tomar decisiones unilaterales.