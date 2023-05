Irene Carvajal, Fernando Martínez-Acitores, Inés Cañizares, David Moreno, Javier Toquero y Víctor Manuel Acostas son los protagonistas de la segunda edición de 'los nuevos García-Gallardo' en laSexta Clave. Después de repasar los candidatos de Vox que tienen opciones a entrar en gobiernos autonómicos, este martes el programa se ha centrado en los municipales. Estos son los representantes de Valladolid, Burgos, Toledo, Talavera de La Reina, Guadalajara y Alcalá de Henares. Ayuntamientos en los que los populares no son la lista más votada, pero podrían acceder a la alcaldía con la complicidad de Vox.

Valladolid

La García-Gallardo de Valladolid puede ser Irene Carvajal. Jueza sustituta que presentó su candidatura de la mano del líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal. Su eje de campaña fue reducir las zonas de bajas emisiones para que los coches accedan al centro de la ciudad. Y llevar los carriles bici a las afueras porque "Valladolid no es Ámsterdam", así lo dijo. Fan de García-Gallardo (el de verdad), apoya que las mujeres que van a abortar escuchen el latido del feto.

Burgos

En Burgos, el candidato a la alcaldía de Vox es Fernando Martínez-Acitores. Llegó a la política municipal en 2019 y desde entonces ha sido concejal. Ha hecho campaña con tres ejes: el aumento de la inseguridad en la ciudad, la necesidad de mejorar las infraestructuras y la natalidad. Esa es su mayor preocupación. Ya en 2019 llevó al pleno declarar la ciudad 'Municipio por la vida', para acoger a mujeres con dificultades para seguir sus embarazos y presentarles alternativas al aborto.

Toledo

La candidata de Vox en Toledo es Inés Cañizares. Recordarán a esta economista por su presencia como diputada de Vox en el Congreso desde 2019. También ha sido la sustituta de Macarena Olona como portavoz adjunta. En su campaña ha hecho la cruz al PSOE por "ser socio de ETA". "Vox tiene claro a quién le van a tender la mano. Nosotros no vamos a pactar con el Partido Socialista, que es el socio de ETA. En Toledo dicen: 'Bueno, pero aquí no hay Bildu'. Bueno, me da igual", ha llegado a decir.

Talavera de la Reina

David Moreno es doble candidato. A la alcaldía de Talavera de la Reina y también a las Cortes de Castilla-La Mancha. Se ha quedado allí a un escaño de destronar a Emiliano García-Page y obtener la mayoría con el PP. Lleva en Vox desde 2018 y ha hecho toda la campaña contra el presidente manchego.

Guadalajara

En el ayuntamiento de Guadalajara puede ser clave Javier Toquero. Es técnico en Sistemas Protección contra Incendios. Antes fue periodista, guía turístico y ganadero. Comparte con otros candidatos el gusto por los coches en el centro de la ciudad y las plazas de aparcamiento. Y quiere acabar con las políticas de "despilfarro y fiesta".

Alcalá de Henares

Y sexto y último de los 'García-Gallardo municipales': Víctor Manuel Acosta en Alcalá de Henares. Ingeniero aeronáutico y afiliado a Vox desde 2014. Entre sus planes para la ciudad, además de ampliar la plantilla de policías, quiere que vuelvan los encierros a la plaza de toros de Alcalá.