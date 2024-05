Desde las adolescentes 'bobby soxer' que enloquecían por Frank Sinatra hasta las los fervientes 'swifties' de Taylor Swift, el fenómeno fan ha marcado la cultura pop a lo largo de las décadas. Recordando los momentos más memorables, desde el frenesí de Elvis Presley hasta el shock ante las Spice Girls, el vínculo entre artistas y seguidores ha sido un fenómeno eterno.

El movimiento de cadera de Elvis dejó a toda una generación en un estado de frenesí, mientras que las fans de 'The Beatles', según el productor Bob Geldof, iban más allá: llegaban a desmayarse y orinarse de la emoción.

Pero fue con el surgimiento del 'Girl Power' en los 90 que las fans alcanzaron un nuevo nivel de expresión. Las 'Spice Girls' inspiraron a una generación de niñas a vestirse como ellas, aprender sus coreografías y letras, y algunas incluso tuvieron la oportunidad de bailar con ellas en programas de televisión.

Sin embargo, no todas las experiencias de los fans son positivas. Los fans de 'Take That' sufrieron una desilusión cuando la banda anunció su separación justo antes de una aparición en el aeropuerto de Barajas, dejando a cientos de seguidores esperando en vano.

El fenómeno fan alcanza nuevas alturas con 'BTS' y su ejército de seguidores, los 'Army', quienes desafían las barreras de seguridad solo para estar cerca de sus ídolos. Desde los días de Franz Liszt y las raíces del término 'fan', hasta la era de las redes sociales, ser fan sigue siendo una experiencia que define identidades y crea conexiones profundas en todas las edades.