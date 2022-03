En la nueva edición de Encuentros inesperados, Mamen Mendizábal ha reunido en torno a la misma mesa a cuatro personalidades muy distintas, José Bono, Maikel Delacalle, Santi Cañizares y Marc Giró, para debatir sobre el "macho español" y los diferentes modelos de masculinidad.

En un momento de la conversación, la presentadora ha mostrado a los invitados un vídeo de El Fary en el que afirmaba detestar al "hombre blandengue de la bolsa de la compra o el carrito del niño". "Tontos hay en todas partes y en los platós de televisión también", ha sentenciado el ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Sin embargo, Delacalle se ha mostrado menos escandalizado con las palabras del cantante "para ser del 84, yo lo esperaba mucho más machista".

Por su parte, Cañizares considera que la sociedad "ha avanzado", porque ahora cada uno hace lo que quiere: "me gusta cocinar, cocino, me da igual ser hombre que mujer; me gusta hacer la compra, voy y no pasa nada", si bien también cree que "hay movimientos que pretenden enfrentar al hombre y la mujer". Puedes ver este momento en el vídeo sobre estas líneas.