En laSexta Clave ya contamos quiénes son y qué perfil tienen los abstencionistas en España, un grupo que ha destacado especialmente en las pasadas elecciones andaluzas. Ahora, nos fijamos en lo contrario: ¿en qué países se vota más? En el vídeo que acompaña estas líneas puedes ver el ranking de la participación electoral de las últimas elecciones presidenciales o nacionales por países. Donde más se vota de todo el mundo es en Bélgica.

En sus últimas elecciones, casi el 90% de la población belga acudió a las urnas. Le sigue, muy de cerca, Suecia, con el 87%; después, Brasil, con el 79% en 2018; en cuarta posición, Corea del Sur, con el 77% de participación en elecciones; Alemania, el quinto país, y Francia, el sexto, registraron casi un 75% de votos en las presidenciales de este año. Y ojo, porque España está dentro de este ranking: somos el décimo país donde más se vota de todo el mundo.

En las generales de 2019, tuvimos una participación de un 66%, aunque curiosamente fue nuestro dato más bajo en todo el historial democrático. Lo cierto es que nuestro país, desde 1979, fecha de las primeras elecciones que ganó UCD, siempre se ha movido en porcentajes similares: entre ese 66,20% de noviembre de 2019 y el 79,97% de participación que se registró en el año 1982, cuando el PSOE de Felipe González arrasó en los comicios.

Pero volvamos al primer país de la lista: ¿qué pasa en Bélgica para que sea el país donde más se vota? Pues que allí votar es obligatorio. Si no se hace y no hay justificación, al potencial elector le cae multa, y no es pequeña: entre 40 y 80 euros. Y si la abstención es reincidente, la sanción puede subir hasta los 200 euros. Aún así, un 12% no fue a votar en las últimas elecciones belgas.