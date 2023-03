No es la primera vez que los actos, y sobre todo las palabras, de la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', suscitan controversia. laSexta Clave repasa estas otras polémicas de la también exdiputada.

La más reprochada, por la parte socialista del Gobierno e incluso por algunos sectores del feminismo, fue hace no mucho. Llegaba de la mano de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', con las primeras rebajas de condenas y las primeras excarcelaciones. Durante su intervención en un podcast, entre risas, se refería a esas consecuencias indeseadas de la ley: "De los creadores de 'las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas', llega 'los violadores a la calle'", frivolizaba.

Cuando le preguntaron por ello, al día siguiente se reafirmó en que el contexto permitía el sarcasmo, que simplemente estaba reproduciendo los argumentos de la extrema derecha y que se estaban manipulando sus palabras. Dos días después, y ante las presiones para su cese, pidió disculpas por el tono.

La 'número 2' de Irene Montero defendió junto a Vicky Rosell que no había que cambiar la ley, que simplemente había que aplicarla "con sentidiño" y señalaba a los jueces. "Por qué lo primero que ha elegido hacer el CGPJ es decir que a lomejor la ley Mobtero estab amal y no formar a todos sus jueces en materia de género. Fórmense, señores jueces, fórmense". Luego matizó esas palabras y dijo que hablaba de "interpretaciones machistas", no de la figura de los jueces, y que no era para tanto.

De la última polémica hace menos de una semana, en un acto sobre educación sexual. La secretaria de Estado de Igualdad expuso que no entendía las preferencias sexuales de las chicas españolas que refleja un estudio. "Me parece escandaloso que prefieran la penetración antes que la autoestimulación. Eso verdaderamente habla de una percepción de la sexualidad que al final se traslada a todos los estereotipos que las mujeres sufrimos a lo largo de nuestra vida", defendía.

Su preferencia está clara, pero por si quedaba duda, compartió en sus redes sociales la imagen de un juguete sexual con el siguiente texto: "Esta máquina -ese juguete sexual- mata fascistas", decía. Casualidad o no, con esa frase exacta se bautizó al mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial.