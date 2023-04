El curso que viene en las escuelas de Florida no se podrá hablar de la regla. Ese es el plan del Gobernador ultraconservador Ron DeSantis: 'Don't say period', no hables de la regla. Al menos hasta que los niños y las niñas cumplan 12 años.

En las escuelas de Florida se enseñará que el "sexo" de una persona es masculino o femenino, basado en su rol reproductivo y como indican sus cromosomas. Y los profesores "tendrán que enseñar la abstinencia de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, mientras se enseña los beneficios del matrimonio heterosexual monógamo".

La ley ya se ha aprobado en la Cámara de los representantes de Florida. Ahora la norma tendrá que pasar por el control del Senado y ratificarlo el gobernador DeSantis. Si sale adelante está previsto que se apruebe en el mes de julio y que por tanto esté en vigor para el inicio del próximo curso escolar.