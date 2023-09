Cambiarse de sexo no es fácil. Hay controles. Eso ya lo sabíamos, pero hoy ha quedado confirmado. Un magistrado del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria ha denegado a un hombre el cambio registral de sexo. Un hombre acudió al registro para que se le considerase oficialmente mujer... y el juez se lo ha rechazado porque ha considerado que sólo lo quería para ascender en su ámbito laboral.

Se trata de un sargento del Ejército del Aire que quería llegar a ser subteniente. Y quiso beneficiarse de las medidas de discriminación positivo. Creyó que podría ocupar ese cargo más fácilmente como mujer y por eso pidió el cambio de sexo, según dice el auto del magistrado.

¿Cómo se dio cuenta el juez de esa intención? La 'ley Trans' contempla que te puedas cambiar de sexo sin necesidad de ninguna prueba médica o psicológica o sin necesidad de ningún cambio aparente ni tratamientos hormonales, pero sí pide dos reuniones. Una cuando vas a pedir ese cambio, y otra cuatro meses después para ratificarlo. En esas reuniones el juez del registro pudo realizarle al hombre ciertas preguntas destinadas a evitar el fraude de ley. Y así evitar que alguien se pueda cambiar de sexo por la gracia o por interés. Son preguntas destinadas a asegurarse de que quien pide el cambio, lo siente y lo necesita para configurar su identidad. Además, durante estas reuniones, el hombre señaló que él quería que se le siguiera llamando en masculino y que quería mantener su nombre en masculino. Incluso él mismo se refería en masculino.

Todo estas declaraciones fueron los primeros indicios para que el intento de cambio de sexo fuese considerado un fraude de ley. Pero el juez también hace comentarios en su justificación para denegar el cambio de sexo en el registro que no son necesarios para el cambio de sexo: que no evidenciaba expresión de género asociadas a la mujer como la forma de vestir, comportamiento, voz, estética o que no conocía asociaciones trans o apoyo psicológico.