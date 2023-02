Días después de la subida del Salario Mínimo y con el presidente de la CEOE debilitado por las noticias de su subida de sueldo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha planteado un nuevo debate: ¿es demasiado barato el despido en España?

La ministra de Trabajo ha asegurado en el Congreso de los Diputados que la indemnización por despido improcedente es "demasiado barata" en España y ha abierto así una batalla hasta ahora soterrada para la opinión pública.

Las indemnizaciones por despido improcedente se mantienen igual desde hace 11 años. Es uno de los pocos puntos que el Gobierno de coalición no abordó en la contrarrefora laboral y Yolanda Díaz ya lo ha puesto sobre la mesa.

A día de hoy, el precio de un despido en España es hoy el mismo que cuando el Gobierno de coalición llegó al poder, tal y como la dejó el Gobierno de Mariano Rajoy: cualquier persona despedida de forma improcedente tiene derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades.

laSexta Clave ha hecho las cuentas con el ejemplo de Laura: trabajó en una agencia de viajes durante 10 años hasta que fue despedida de forma improcedente. Tenía un sueldo bruto de 25.000 euros al año, aproximadamente el sueldo medio en España. La indemnización que le corresponde es de 2.300 euros por año trabajado. Es decir, unos 22.800 euros.

Lo cierto es que, a pesar de que en la última década esta norma se ha mantenido, no siempre ha sido así. En el 1976 había 60 días por año trabajado y 60 mensualidades. En ese entonces, Laura habría recibido más de 40.000 euros como indemnización, casi el doble que ahora.

La primera vez que se abarató el despido en democracia fue en el año 1980. Entonces se pasó de los 60 días por año trabajado a los 45 y se puso un tope de 42 mensualidades. Aun así, es más que hoy en día. Si Laura hubiera sido despedida en ese momento habría sido indemnizada con más de 31.000 euros, 10.000 más que ahora.

Desde 2012, el coste de un despido improcedente no se ha tocado. El Gobierno de coalición, ya en su cuarto año de mandato, aún no ha abierto esta brecha. Por el momento, el debate solo parte de las palabras de Yolanda Díaz, ya que no hay una una propuesta firme por el momento.

En este contexto, Díaz ha dicho que en la actualidad hay empresas a las que, aunque puedan recurrir al despido objetivo e indemnizar con 20 días por año trabajado, "les sale a cuenta despedir" usando una indemnización de 33 días por año trabajado. "Esta escasa diferencia es una verdadera perversión del sistema que hace que no exista una protección efectiva ante los abusos", ha denunciado Yolanda Díaz, que ha incidido en que esto es muestra de una "patología" en el mercado laboral español, ya que, según ha dicho, España es los pocos países en Europa con un sistema de indemnizaciones similar.

La vicepresidenta, de hecho, ha dejado entrever que el Gobierno comenzará a tomar medidas en lo que respecta a las indemnizaciones por despidos improcedentes, que no se incluyeron en la reforma laboral de 2021, por ser una 'línea roja' delimitada por la CEOE. Precisamente el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha reconocido en Más Vale Tarde que se sentará a negociar con la ministra sobre este aspecto si así se requiere.