¿Cuánto invertimos en infraestructuras? España es el cuarto país por la cola en inversión para infraestructuras de la UE

Tras el caos vivido este miércoles en la T4 del aeropuerto de Barajas, ya hay quien apunta a que no invertimos suficientes en infraestructuras. Solo los números no pueden decir si esto es así o no.

Y los últimos datos disponibles, según el ministerio de Transportes, nos dicen que en el año 2023 España invirtió un total de 8.711 millones de euros. Y eso es lo ejecutado, lo que se gastó. En concreto y de forma desglosada, se destinaron 4.008 millones para carreteras, 3.255 millones para infraestructuras ferroviarias, 729 millones para lo aéreo, 396 para marítimo y 844 millones en otros conceptos.

Con todos estos números en la cabeza, nos surge otra pregunta. ¿Es un dato en la línea de lo que se ha invertido históricamente? Pues bien, en los últimos 23 años hemos visto una evolución de la inversión en infraestructuras. Fue de menos a más, para luego cambiar e ir de más a menos y, ahora, trata de elevarse de nuevo.

Este movimiento se puede apreciar tomando como referencia el PIB destinado a las infraestructuras de transporte. Crece del 1% hasta casi el 2% hasta la llegada de la crisis. Justo en ese momento, la inversión en infraestructuras se frenó. Primero pronunciadamente, posteriormente más pausada, hasta 2018, año en el que tuvimos mínimos históricos con solo un 0,60%. Eso sí, en la actualidad se está elevando poco a poco. El último, un 0,77%, según datos del ministerio de Transportes.

Ahora bien, si nos comparamos con Europa, descubriremos que Letonia es el país que más PIB dedica a las infraestructuras del transporte, con un 2,08%. De los países grandes, Italia destina un 1% y el resto, es decir, Alemania, Francia y España están por debajo de los medios de la eurozona del 0,84%. De hecho, de los 20 países de la eurozona, España es el número 17. El cuarto por la cola en inversión para infraestructuras, según datos de Eurostat recogidos por 'El Confidencial'.

Eso sí, esto no era lo habitual. Desde los años 90 y hasta la crisis, España era de los países que más inversión dedicaba a este asunto, hasta llegar a cerca de un 2% en transporte. Siempre más que Italia, que Francia, que Alemania. Por dos motivos: había que modernizar y había dinero europeo para ello. Entre 2000 y 2020, el 20% del dinero venía de fondos europeos. En algunos períodos más de la mitad.

Por último, no enfrentamos a otra cuestión. A averiguar cuánto dinero se necesitaría para relanzar las infraestructuras del transporte. Porque según la patronal del sector de la construcción de infraestructuras, SEOPAN, ha dado hacen falta 150.000 millones. No de golpe, pero sí proyectos de ejecución de hasta una década. Muchos de esos proyectos están planificados ya o han estado planificados en algún momento y nunca llegaron a ejecutarse.

En esos se irían 85.000 millones de euros y en modernizar lo ya existente, se irían unos 57.000 millones. El problema, según la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), es que no hay mucho margen para dedicar grandes cantidades por los gastos existentes y por la deuda.