La copropiedad, la nueva fórmula con la que los ricos están arrasando las costas españolas

Compartir casa también es cosa de ricos. Pese a que la multipropiedad ha traído problemas a muchos propietarios y hay quien ha terminado por renunciar a este sistema, en los últimos años se ha puesto de moda su modelo sucesor, el de la copropiedad.

Mientras que en la multipropiedad se compra el derecho a usar un inmueble, en este nuevo modelo se adquiere una parte de la propiedad. Cuando el comprador no quiere utilizarla, puede revender su parte.

Cada casa se divide en ocho fracciones, y cada persona puede comprar entre una y cuatro, garantizando que en ningún caso haya dueños con el más del 50 por ciento de la propiedad. Entre los distintos compradores se crea una sociedad que será la titularidad del inmueble, aunque hay empresas que ofrecen la posibilidad de convertirse en administradoras.

Cada fracción de esta propiedad da derecho a seis semanas de uso que se han de pactar entre los dueños. Para evitar conflictos, las empresas que se dedican a esto de forma profesional piden a principios de año una previsión de los vacaciones de cada propietario para repartir el uso, garantizando que cada uno de ellos pueda disfrutar al menos durante una semana en temporada alta de la vivienda.

En caso de que los propietarios no puedan o no quieran ir en los periodos que le corresponden, pueden alquilar la vivienda durante esas semanas, aunque con algunas condiciones. Solo lo pueden hacer a través de la empresa que gestiona el inmueble, ya que este tipo de casas no disponen de licencia turística.

Este modelo ya está en marcha en algunas de las zonas más turísticas de España. Por ejemplo, en Menorca se puede comprar una fracción de una villa de 200 metros cuadrados por 140.000 euros. Pero el coste real no queda ahí, ya que cada uno de los ocho propietarios debe afrontar unos gastos de mantenimiento que oscilan entre los 100 y los 200 euros mensuales.