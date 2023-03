Atentos al compadreo de la 'Operación Kitchen'. Son conversaciones vía WhatsApp entre la política y la justicia. Entre el entonces Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Estamos en la primavera de 2019. La Audiencia Nacional ya investigaba la 'Operación Kitchen', esa utilización del dinero público para intentar tapar las pruebas de la corrupción del Partido Popular que se supone que Luis Bárcenas, su ex tesorero, tiene en su poder.

Primera conversación. Empieza el magistrado. Navarro: "¡Hola! Estoy cenando con unos amigos y me he acordado de ti. Espero que sigas tranquilo". Martínez responde: "Pues la verdad es que quien me tranquiliza eres tú. ¿Puedo seguir tranquilo?". Y Navarro sigue: "Yo lo estaría".

Insistimos en el contexto en el que el político y el magistrado se intercambian mensajes sobre la investigación en los que Martínez pide información secreta al máximo responsable de la Audiencia Nacional. El tono de compadreo es evidente. Así quedan a cenar dos semanas después de la anterior conversación.

- Martínez: "¡Miércoles perfecto! Pero, ¿de verdad que no preferís que sea en nuestra casa?".

- Navarro: "¡Nada! Así me debes una en tu casa".

- Martínez: "Vale, perfecto. Te deberé mucho más que una cena".

"Te deberé más que una cena". Eso le dice el Secretario de Estado al presidente de la Audiencia diez meses antes de que lo imputen, cuando la policía ya seguía la pista de la 'Kitchen'. En la siguiente conversación, va un paso más allá. Le pide información clasificada sobre el caso en el que acabarían imputándole. Escribe Martínez: "¡Buenos días! ¿Hay alguna posibilidad de tener el Auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 del 23 de noviembre de 2018 que solicitó al Consejo de Ministros la desclasificación de 'Kitchen'? Estoy preparando argumentos de defensa, solo por si acaso. Abrazos". Navarro responde: "Mañana te digo, Paco". Y Martínez finaliza: "Cuando buenamente puedas".

El político pide ayuda y el magistrado no la da, pero la promete. Promesas hechas, recordamos, al número dos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Francisco Martínez ya temía por esas fechas que iba a ser imputado, y por eso insiste. Necesita ayuda del presidente de la Audiencia Nacional. Mensaje que manda Francisco Martínez: "Querido José. Ya siento ser tan pesadísimo, pero vivo esto con bastante angustia y muy poca ayuda, salvo la tuya y de algún otro". Navarro le contesta de nuevo: "El lunes te confirmo lo que haya; por ahora, no me suena, pero te lo confirmo el lunes, Paco. Sin falta, un enorme abrazo".

A Francisco Martínez lo imputaron formalmente en enero de 2020. En cuanto le llaman a declarar, las conversaciones cesan. Al menos, por WhatsApp, en las transcripciones a las que hemos tenido acceso. Francisco Martínez está no solo investigado, está acusado en el 'caso Kitchen'. Va a ir a juicio. La fiscalía pide para él 15 años de cárcel. José Ramón Navarro sigue siendo a día de hoy presidente de la Audiencia Nacional.