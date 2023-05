Apenas un día después del placaje al ministro Bolaños, ¿le interesa al PP seguir alimentando el asunto? A Isabel Díaz Ayuso está claro que sí. Ella lo vende como una pequeña victoria. Ya se lo dijo a 'El Mundo' en Semana Santa: "Realmente no tengo rivales en Madrid, compito contra Sánchez". Eso es lo que traslada con esa foto de su jefa de protocolo agarrando por la cintura a un ministro.

La presidenta ha hablado sobre el tema en tres ocasiones distintas: Entrevista, declaraciones a todos los medios y conferencia. En todos, la respuesta fue parecida. Asegura que fue un "avasallamiento" y una "provocación".

Ayuso ataca con todo. Pero el resto del partido no la acaba de acompañar en esta guerra. Juanma Moreno ha preferido mantener su silencio. Se ha limitado a sonreír ante la pregunta. Acababa de hablar de la sequía y ha evitado apoyar a su compañera de partido en su choque con Moncloa. Un gesto que a Ayuso no le ha gustado. La presidenta de la comunidad de Madrid se la acaba de devolver. Sus palabras cuando le preguntaron por Doñana el 21 de abril no tienen nada que ver con lo que acaba de decir. Ha pasado de mostrar su apoyo por "sufrir la maquinaria del sanchismo" a "no saber qué decir".

Moreno no responde. ¿Y el líder nacional? Feijóo estuvo presente en el placaje. Se le ha preguntado hasta en dos ocasiones y su respuesta fue esta: "Hay rueda de prensa del partido ahora".

Moreno calla y Feijóo también. Dos veces la misma pregunta y dos veces la misma respuesta. En esa rueda de prensa, el protagonista ha sido Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular. A él también le han preguntado los periodistas. Así ha zanjado el asunto: "Ya se han dado todas las explicaciones y no creo que tenga mucho más recorrido. Ayer era el día de Madrid y no de Bolaños. Fue un grave error lo que hizo el ministro".

Apoyo explícito a la presidenta de la Comunidad, cero. Una vez más la línea de Génova y la de la Puerta del Sol no van en la misma dirección. Feijóo y Moreno no tienen ningún entusiasmo por la estrategia de confrontación y protagonismo de Isabel Díaz Ayuso.