Cuatro abogados para tres imputados: Cerdán, Ábalos y Koldo ultiman sus estrategias de defensa

Nuevo lío con Santos Cerdán, esta vez a cuenta de su defensa. El exsecretario de Organización del PSOE se reunió a las pocas horas de entrar en prisión con Jacobo Teijelo, algo que dejó desconcertados a muchos analistas, ya que el letrado oficial de Cerdán es Benet Salellas, el mismo letrado que ejerció la defensa de Jordi Cuixat, el presidente de Omnión Cultural, en el juico del Procès.

Salellas fue diputado de la CUP y lleva varios años ejerciendo en la Audiencia Nacional. Aunque siempre ha defendido a clientes que se sitúan a la izquierda del PSOE, su estrategia siempre se basa en afirmar que los acusados sufren una "persecución política". Ya la empleó en la causa contra los líderes secesionistas, lo que le llevó a tener más de un encontronazo con el juez Marchena, que le pidió que "dejase de dar lecciones de Derecho Constitucional a los magistrados".

A él se le uniría ahora Teijelo. El letrado, que aparecía en los audios de Leire Díez, es un abogado penalista especializado en anular causas. Es un experto en encontrar errores en procedimiento que le permitan tumbar investigaciones judiciales y lograr la nulidad de sentencias. Eso le hizo que le contratasen delincuentes tan ilustres como el narcotraficante Sito Miñanco o el terrorista Abu Dahdah, líder de Al-Qaeda en España.

Ábalos, con el abogado del GAL

El exministro José Luis Ábalos, imputado también en el caso Koldo, será defendido por José Aníbal Álvarez, conocido por ejercer la defensa de los principales acusados del caso del GAL. También tiene una enorme experiencia en casos de corrupción política y económica. Defendió a Juan Antonio Roca, cerebro de la operación Malaya y ha intervenido en tramas como la Kitchen o Lezo.

Koldo será defendido por la abogada de su familia

Koldo García, exasesor de Ábalos en el ministerio de Transportes, ha cambiado de abogado en dos ocasiones. Finalmente, será defendido por Leticia de la Hoz, la abogada que ha defendido a su mujer y a su hermano y que también representa a clientes en el caso del fraude de los hidrocarburos en el que está imputado el empresario Víctor de Aldama.

Su primera medida fue intentar retrasar la declaración de Koldo ante el Supremo. Como no lo consiguió, su estrategia fue que Koldo no declarase alegando que no le habían devuelto las grabaciones que se hallaron en su casa.