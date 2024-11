Así eran las supuestas entregas en efectivo de Aldama a Ábalos y Koldo: sobres en el ministerio y viajes a República Dominicana

El comisionista Víctor de Aldama ha revelado este miércoles en la Audiencia Nacional, un esquema de presuntas comisiones millonarias que involucrarían al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, su exasesor. Según Aldama, llegó a entregarles cerca de 600.000 euros en efectivo, gran parte vinculados a contratos de mascarillas durante la pandemia.

Aldama asegura que los pagos se realizaban en sobres de dinero en efectivo, entregados en el Ministerio de Transportes o mediante intermediarios. Según su testimonio, Koldo García también utilizaba a su hermano, Joseba García, para recoger el dinero, llegando incluso a realizar viajes a República Dominicana exclusivamente para estas transacciones. "Cuando Joseba comprobaba el dinero, me enviaba un mensaje que decía 'todo ok'", detalló Aldama.

El empresario sostiene que Ábalos llegó a exigirle hasta dos millones de euros en comisiones, mientras que Koldo le habría pedido 500.000 euros adicionales. De los 400.000 euros reconocidos como entregados a Ábalos, 250.000 corresponderían a contratos de mascarillas, y la otra parte, según él, a diversas "gestiones". A Koldo, por su parte, afirma haberle pagado 200.000 euros, la mitad también vinculados a mascarillas.

En su declaración, Aldama presentó un Excel con anotaciones sobre las transacciones, el cual ya forma parte del informe de la Guardia Civil.

Implicaciones a más miembros del PSOE

El alcance de las acusaciones de Aldama no se limita a Ábalos y Koldo. También ha señalado al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, al que supuestamente entregó 15.000 euros en efectivo. Según Aldama, este pago se realizó en un bar frente a la sede socialista en Ferraz, con Ábalos y Koldo presentes. Cerdán ha negado categóricamente las acusaciones y ha retado a que se geolocalicen los móviles para demostrar que jamás estuvo en dicho lugar: "No conozco a ese señor. Nunca he estado con él".

Otro nombre que aparece es el de Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, quien habría recibido 25.000 euros para frenar un embargo con Hacienda.

"Pagos en especie" y lujo

Además de los pagos en efectivo, Aldama relata haber hecho "pagos en especie". Entre ellos, menciona un piso en Plaza de España en el que vivió Jessica, una supuesta amiga de Ábalos, por el que pagó 88.000 euros (2.700 euros al mes).

También habría comprado un chalet de lujo en La Línea de la Concepción (Cádiz) para uso personal de Ábalos y su familia. Según el empresario, otros gastos relacionados con "relaciones extramatrimoniales" del exministro no estarían incluidos en las cifras reconocidas.