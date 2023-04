La Junta de Andalucía ha llegado a trasladar a Bruselas que su proposición de ley de reordenación de regadíos "no afecta a un solo centímetro cuadrado" de Doñana. Esos regadíos de frutos rojos, de fresas, que quieren legalizar, ¿están sobre la superficie de Doñana? Sí, están sobre el acuífero, aunque se encuentran fuera del perímetro del parque.

En el mapa del video que ilustra la noticia, vemos el parque y la zona de regadíos que quieren legalizar. Y esa es la trampa: parece que no son lo mismo. Sin embargo, en otro mapa tenemos el acuífero de Doñana, el agua, y ahí sí se aprecia perfectamente que la mayoría de los regadíos que quieren legalizar sí están sobre el acuífero de Doñana. Algunos están a 30 kilómetros, pero otros están absolutamente pegados.

Se ve en los mapas que ha elaborado el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que ha localizado todos los regadíos ilegales que hay en el perímetro que la Junta quiere legalizar. Y, efectivamente, hay cultivos a 30 kilómetros del parque, pero es que hay otros que están justo en la línea del perímetro. Estos se ven marcados justo al lado del término El Rocío.

Otra diferencia entre lo que cuenta la Junta de Andalucía y los datos del WWF: las hectáreas de regadío que serían legalizadas. La Junta habla de alrededor 750 hectáreas, pero según la organización son más de 1.900. Más del doble. Legalizar esas 1.900 supondrá un incremento del 20% de la superficie agrícola regable que amenaza a Doñana.

¿Cómo es posible una diferencia tan grande? Se debe a que, aseguran, hay muchos más suelos ilegales que los que está teniendo en cuenta el Gobierno de Juanma Moreno. El proyecto de PP y Vox habla de dar vía libre a las tierras regadas ilegalmente al menos una campaña entre los años 2004 y 2014. Y estas son 1.900 hectáreas.

Más hectáreas y sobre el acuífero de Doñana, pero la Junta insiste en que en ningún momento se regarían con el acuífero que serían regadas con agua superficial. Pero no hay agua superficial, no pueden regarse con algo que no hay. O cogen agua del acuífero de forma ilegal como hasta ahora, o no se pueden regar.