Gonzalo Miró, sobre el informe de la UCO que implica a Santos Cerdán: "Es tremendo, imagino que será solo el principio"

El colaborador considera que las explicaciones de Pedro Sánchez durante su comparecencia frente a la prensa han sido "escasas". Además, ha afirmado que con la auditoría "esto no se va a solucionar".

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha implicado al socialist Santos Cerdán en la trama del caso Koldo. Esto ha obligado al, hasta entonces, secretario de organización del PSOE a dimitir y, además, ha entregado su acta como diputado en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez ha comparecido para dar explicaciones tras la dimisión de Santos Cerdán. El presidente del Gobierno ha transmitido, primero, sus disculpas a la ciudadanía. Ha expuesto que desconocía el informe de la UCO y, además, manifestaba que no tenían que haber confiado en Santos Cerdán.

Gonzalo Miró, por su parte, considera que el informe de la UCO, "es tremendo, es como para analizar largo y tendido". "Entiendo que, además, será solo el principio", añade el colaborador. Sobre las explicaciones de Pedro Sánchez, considera que han sido "escasas".

"Creo que todavía no saben muy bien por dónde va a salir", añade Miró, "me da esa sensación". Sánchez, en su intervención, ha anunciado que llevarán a cabo una auditoria externa sobre las cuentas del PSOE. Sobre este hecho, Gonzalo indica que con esa auditoría "no se va a solucionar".