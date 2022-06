Si hay alguien que conoce a Rafa Nadal, ese es su tío y exentrenador Toni Nadal. Tras el 14º Roland Garros, Toni recuerda los inicios de esos dolores de su sobrino, remontándose a 2005. "Si me hubiesen dicho en aquel momento, no me lo habría imaginado. 17 años después, seguir ganando Roland Garros me parece increíble", confiesa.

Toni Nadal recuerda que a su sobrino "muchos le daban por acabado" hace cuestión de meses precisamente por esos dolores en el pie. "Lleva dos Grand Slam y con bastantes problemas sigue ganando, lo cual demuestra no solo su capacidad mental, sino su capacidad técnica y tenística", valora.

Acerca de ese futuro que le espera a Rafa, Toni habla en el vídeo de su vida "sencilla" que lleva más allá de las pistas, descartando la política para su sobrino. "Todo el prestigio que ha ganado en el tenis, lo perderá rápidamente", bromea. Toni Nadal recuerda que su sobrino vive "con la espada de Damocles encima de la cabeza" por esos dolores que, pese a ser "dormidos", nunca se van.

"No sabíamos nunca hasta cuándo nos permitiría jugar, él siempre lo ha llevado de la mejor manera posible. Siempre me ha sorprendido que, a pesar de todo el dolor, haya sido capaz de abstraerse y concentrarse en la pelota", ensalza Toni Nadal.