Juntos corriendo
Pilar Vidal defiende a Cuerpo por el vídeo junto a Sánchez: "Una cosa es que te presentes al Gobierno y otra es que me utilices para quedar como un guapo"
La periodista ha defendido que el ministro de Economía no ha salido muy bien parado del vídeo corriendo junto al presidente del Gobierno que este último ha publicado este domingo.
Pedro Sánchez ha publicado este domingo un vídeo junto con Carlos Cuerpo, ministro de Economía, en el que ambos hablan mientras hacen deporte saliendo a correr por el campo.
Tras verlo, Pilar Vidal tiene claro quién sale más favorecido del vídeo: "Me parece que este vídeo favorece más al candidato, o sea, a Pedro Sánchez, que a Carlos Cuerpo, que está más sexy vestido que así".
"Una cosa es que me quiera presentar al Gobierno y la otra es que me utilices para quedar como un guapo", ha señalado la periodista defendiendo al ministro.
"Yo te digo una cosa, yo no veo mal a Carlos Cuerpo", le ha replicado Nuria Roca, pero Pilar Vidal ha respondido que considera que Cuerpo tiene "las piernas torcidas y que se nota que no corre habitualmente".
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