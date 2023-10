¿Cómo afrontarán los colaboradores de La Roca la jubilación cuando llegue el momento? Es la pregunta que lanza Nuria Roca en el plató y a la que Carmen Lomana responde de forma tajante: "Eso de jubilarse es de viejos, yo no". Así, la empresaria sostiene que solo se retirará si ocurre una de las siguientes cosas: "Cuando me echéis a patadas o cuando esté cansadísima y cuando me aburra y no me haga feliz venir aquí o ir a la radio o hacer cosas que me fascinan", afirma.

En todo caso, Lomana tiene bastante claro dónde quiere estar "cuando sea bastante vieja": "Que me lleven a Nueva York y me suelten en la Quinta Avenida para tener muchísimos impulsos para no atontarme", afirma. "Nunca me iría a vivir a un pueblo, al campo, a cuidar gallinas, no. Yo quiero ciudades con mucha energía", insiste.