Carmen Enríquez y Ramón Espinar han protagonizado un tenso debate sobre el rey emérito en La Roca. Una vez la periodista ha terminado de dar su opinión sobre la situación actual del rey Juan Carlos I, Espinar ha querido responder. "De toda la exposición que has hecho, que me parece muy respetable, y yo respeto mucho todas las opiniones, también las de las personas que sois monárquicas...", ha expresado el politólogo, a lo que Enríquez ha reaccionado así: "¿De dónde has sacado que yo soy monárquica?".

"De la defensa de la monarquía que acabas de hacer. Igual he ido demasiado lejos y con tu defensa de la monarquía he pensado que era una posición monárquica. Si no lo es, mis disculpas", ha expresado, tras lo que le ha lanzado esta pregunta: "¿Tú por qué crees que alguien da a un rey 100 millones de euros? ¿Crees que se los da gratis por nada? ¿Crees que alguien en el mundo regala 100 millones?".

"Se le han hecho donaciones. Le han regalado un yate, una casa... porque los países árabes no tienen buena prensa. Le han dado regalos porque le agradecían que tuviera una buena relación con ellos", ha afirmado la periodista, momento en el que Espinar la ha interrumpido. "¿Me dejas terminar?", le ha pedido la periodista especializada en Casa Real. Puedes ver el debate completo en este vídeo.