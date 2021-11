"Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido, hay muchísimas mujeres de gran valía, casi tanto como la de los hombres". Es la polémica frase pronunciada por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Móstoles, Israel Díaz, un "lapsus" que para María Barranco "no pega".

"Hay mucho ramalazo todavía. Desgraciadamente pasa que, un día sí y otro no, hay una víctima de violencia. Que lo haga un político, un representante de la sociedad, te da rabia", reconoce, algo "impresentable" como afirma.

Sobre el feminismo, se pregunta "por qué no vamos a tener los mismos derechos". "Cuando dicen: 'Yo no soy feminista, soy femenina'. No tiene nada que ver: yo soy femenina y soy muy feminista por muy condición de mujer. Todavía nos queda mucho que ganar, pero ahí estamos", afirma.