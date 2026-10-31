Juan del Val, contundente con la polémica de China y Mbappé: "Que me quiten los contratos que tengo allí, me da igual"

El escritor ha tildado a Mao Zedong de "dictador" y de "asesino", "como todos los dictadores", en el marco de la reacción de los chinos al meme de Mbappé. "la sátira sobre líderes del Partido Comunista son delito de difamación de héroes y mártires", ha explicado Berni Barrachina.

Juan del Val ha reaccionado en La Roca a la polémica entre China y Mbappé que ha terminado salpicando a LaLiga y al Real Madrid. El gigante asiático, tras la frase del galo diciendo que usaron su cara "en un dictador chino" en referencia a Mao Zedong, ha retirado todos los patrocinios al club blanco y no emitirá sus partidos en el país.

El escritor ha sido muy claro con todo esto: "No es solo un dictador. Es un asesino, como todos los dictadores. Que me quiten los contratos que tengo en China, que me da igual".

Y es que tal y como ha explicado Berni Barrachina, para ellos lo que ha pasado "es un insulto muy grave": "En China, la sátira sobre líderes del Partido Comunista son delito de difamación de héroes y mártires".

Tanto el jugador como el Real Madrid han pedido disculpas por lo sucedido, pero parece que poco les ha importado a los chinos.

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