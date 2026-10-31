Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

En La Roca

Juan del Val, contundente con la polémica de China y Mbappé: "Que me quiten los contratos que tengo allí, me da igual"

El escritor ha tildado a Mao Zedong de "dictador" y de "asesino", "como todos los dictadores", en el marco de la reacción de los chinos al meme de Mbappé. "la sátira sobre líderes del Partido Comunista son delito de difamación de héroes y mártires", ha explicado Berni Barrachina.

Juan del Val, sobre la polémica China - Mbappé

Juan del Val ha reaccionado en La Roca a la polémica entre China y Mbappé que ha terminado salpicando a LaLiga y al Real Madrid. El gigante asiático, tras la frase del galo diciendo que usaron su cara "en un dictador chino" en referencia a Mao Zedong, ha retirado todos los patrocinios al club blanco y no emitirá sus partidos en el país.

El escritor ha sido muy claro con todo esto: "No es solo un dictador. Es un asesino, como todos los dictadores. Que me quiten los contratos que tengo en China, que me da igual".

Y es que tal y como ha explicado Berni Barrachina, para ellos lo que ha pasado "es un insulto muy grave": "En China, la sátira sobre líderes del Partido Comunista son delito de difamación de héroes y mártires".

Tanto el jugador como el Real Madrid han pedido disculpas por lo sucedido, pero parece que poco les ha importado a los chinos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Cuarto día de trabajos en Urda: la Guardia Civil busca restos biológicos mientras comienza a recuperar los enseres de los pasajeros
  2. Puente, en el punto de mira de la derecha y de la izquierda: el PP insiste en su marcha y Frente Amplio exige "responsabilidades políticas"
  3. Los comercios de Barcelona, en vilo ante las convocatorias de Blocus: "Nos han dicho cómo actuar si tenemos clientes, cómo protegernos y protegerlos"
  4. Crisis institucional en Polonia por la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional
  5. La herida abierta de los familiares de las dos personas que siguen desaparecidas desde la DANA: "Tengo ataques de pánico, temblores..."
  6. Minas lapa, buques bombardeados y una flota en la sombra: Ormuz, más peligroso que nunca ocho meses después del comienzo de la guerra