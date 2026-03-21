La reacción de Nacho García a la casa de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: "Es el castillo de Disney; tienen un código postal para ellos solos"

El colaborador ha hecho un hilarante repaso sobre la mansión en la que vive la pareja. "¿Cómo no vais a estar ahí en el paraíso si vives en el tablero del Risk?", se ha preguntado García, quien ha bromeado con que el perro ni les conoce porque no han coincidido con él por la casa.

Nacho García ha reaccionado en La Roca a una entrevista de Nicola Peltz, cuñada de Victoria Beckham y mujer de Brooklyn Beckham, en la que ha dejado este titular: "Estar en casa con Brooklyn y los perros es mi idea del paraíso". "Claro que es tu idea del paraíso, porque tienes una casa que no es ni medio normal", ha expresado el colaborador de La Roca al respecto, quien ha dicho que él, cuando está en su casa, está "oliendo pedo de compañero de piso".

Así, ha hecho un repaso de las fotos que la pareja cuelga en Instagram sobre su lujosa vivienda. "Estás en el paraíso endemoniada. Mira al pijo de tu marido caminando hacia el sitio en el que vivís, que tiene un código postal para él solo. Es que si me dices que aquí estás mal o qué ganas tienes de ir a La Vaguada a jugar a los bolos teniendo esto... Pero si vives en el castillo de Disney", ha manifestado.

Además, García ha destacado una imagen en la que se ve a su perro. "El perro no sabe ni quiénes son. Tiene tres años y todavía no habían coincidido", ha apuntado el colaborador, al tiempo que ha destacado que en la foto se ven "dos vallas, como si la casa no se acabara de golpe, sino que lo tuviera que ir haciendo poco a poco", ha bromeado.

Tras ello, el humorista ha destacado que "hay como una zona de exclusión entre mansiones". "Son tan grandes que entre una mansión y la siguiente tiene que haber como una zona de exclusión, como Corea del Sur y del Norte, para que el rico de la mansión de enfrente, cuando vaya a la otra mansión del rico, se vaya haciendo a la idea de que su propiedad ha terminado", ha comentado Nacho García, tras lo que ha preguntado: "¿Cómo no vais a estar ahí en el paraíso si vives en el tablero del Risk?".

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