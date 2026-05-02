Juanma Lamet: "Vito Quiles no es periodista; fue candidato de Se Acabó la Fiesta, revienta ruedas de prensa, amenaza a compañeros..."

El periodista de 'El Mundo' se ha mostrado contundente con el agitador y ha declarado de forma tajante que "un partido de Estado" como es el PP "no puede compadrear con esta persona" que, ha señalado, "graba a periodistas en su ámbito privado para señalarlos y acosa a políticos".

Juanma Lamet ha hablado en La Roca sobre el agitador Vito Quiles, sobre quien se ha mostrado muy crítico y ha opinado que "le viene muy bien esta dinámica de la atención permanente hacia él". Sin embargo, ha señalado que no sabe "de qué periodista habla el PP" cuando se refiere a él porque "Vito Quiles no es periodista".

"Para empezar, cuando no quiere buscar la verdad, sino ser el centro de atención; cuando solo le hace preguntas incómodas a los de un bando y no a los del otro bando ideológico; cuando se es candidato de Se acabó la fiesta a las elecciones europeas mientras se ejerce como acreditado en el Congreso...", ha criticado, al tiempo que ha subrayado que "este señor ha sido jefe de prensa de Alvise mientras preguntaba a Patxi López".

En la misma línea, el periodista de 'El Mundo' ha denunciado que Quiles "revienta las ruedas de prensa cuando no le dan la palabra". "Al final, a algunos políticos les viene bien Vito Quiles, porque cuando estamos los periodistas parlamentarios en el pasillo pero está Vito Quiles al lado, pasan de largo y no tienen que someterse a la fiscalización real, que es la nuestra", ha apuntado.

En lo referente a la posición del PP, Lamet ha defendido que "un partido de Estado, uno de los pilares de carga de nuestro sistema partidista, como es el Partido Popular, no puede compadrear con Vito Quiles". "Nos está insultando a los cientos de periodistas que nos hemos manifestado en las escalinatas del Congreso ante una persona que ha amenazado a compañeros y a compañeras de la televisión. No se puede compadrear con esta persona", ha manifestado.

Para el periodista, "más pronto que tarde se acabará haciendo justicia, porque es una persona que no cumple los mínimos umbrales éticos de la profesión, que graba donde no tiene que grabar, que se mete en los despachos de cierto partido a grabar vídeos suyos, que hace fotografía y las difunde de periodistas en su ámbito privado para señalarlos, que ha amenazado a periodistas y que acosa a los políticos". "Además, está haciendo mucho daño a la profesión, porque hay cierta parte de la sociedad que piensa que es un periodista que piensa que hace preguntas incómodas, como dijo una vez Miguel Tellado, algo que dolió en especial a nuestra profesión, porque dijo que pregunta lo que otros no se atreven", ha concluido.

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